Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Coronavirus Has Now Spread To More Than 20 Countries

Coronavirus Has Now Spread To More Than 20 Countries

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:05s - Published < > Embed
Coronavirus Has Now Spread To More Than 20 CountriesStephanie Stahl reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Coronavirus Has Now Spread To More Than 20 Countries

SIXTY TROOPERS MADE UP THESECOND GROUP.THEY WILL DEPART LATE THEY AREWEEK FOR THE ISLAND.CORONAVIRUS SWEEPINGACROSS CHINA HAS SPREAD TOAMERICAN 20 COUNTRIES WITH AGROWING NUMBER OF CASES IN THEUNITED STATES.HEALTH EXPERTS ARE PREDICTINGTHE CORONAVIRUS WILL BEONGOING EPIDEMIC AND IT ISEXPECT TO BE A PANDEMIC.HEALTH REPORT ARE STEPHANIESTAHL HAS VERY LATESTDEVELOPMENTS.REPORTER: HI THERE, GUYS.THIS IS FIRST DAY OF THE NEWAMERICAN RESTRICTIONS TOCONTAIN POTENTIAL CASES, ANDTHAT INCLUDES SENDING PEOPLERECENTLY TRAVELED TO CHINA TODESIGNATED AIRPORTS FOREIGNHANSED HEALTH SCREENINGS.THEY ARE CONTINUING TO BEDOZENS OF PENDING CASES.SOME PEOPLE ARE WEARING MASKSNEAR HOSPITALS IN NEW YORKCITY WHERE THREE PEOPLE HAVESYMPTOMS OF CORONAVIRUS, LABRESULTS PENNING.THERE IS NO REASON TO THANPENNSYLVANIA I CAN, THERE ISIN REASON TO HAVE ANINORDINATE AMOUNT OF FEARABOUT THIS SITUATION.REPORTER: THERE ARE NOW 11CONFIRMED CASES OF CORONAVIRUSIN THE UNITED STATES,WORLDWIDE, THERE ARE MORE THAN17,000.AND CHINESE GOVERNMENT SAYSDEATH TOLL HERE, SAID THEDEATH TOLL HAS GONE UP TO 361.AS AMERICAN CITIZENS CONTINUETO RETURN FROM CHINA THEIRFLIGHTS ARE CONFINED TO 11AIRPORTS INCLUDING LAX WHERETRAVELERS HOPE FACE MASKS WILLPROTECT THEM.EVERYONE IS CAUTIOUS.EVERYONE IS WEARING THIS NERDTO MAKE SURE THAT THEY WILLCHECK.REPORTER: PASSENGERS IN THECHINESE PROVINCE WHEREOUTBREAK BEGAN WILL BE UNDERMANDATORY QUARANTINE FOR 14DAYS.THE CDC SAYS NUMBER OF CASESIN THE U.S. IS LIKELY TO GO UPAND AGENCY IS CURRENTLYMONITORING MORE THAN 80 PEOPLEFOR POTENTIAL INFECTIONS.IT TOOK CHINA JUST 10 DAYS TOBUILD THIS SPRAWLING NEWHOSPITAL AT THE EPICENTER OFTHE HEALTH CRISIS.HEAVILY PROTECT MEDICALWORKERS ARE HANDLING THETHOUSANDS BED FACILITY HOPINGTO CONTAIN OUTBREAK OF THECORONAVIRUS.U.S. HEALTH OFFICIALS SAY THATPEOPLE WITH CONFIRMED CASESARE RECOVERING.IT IS INDICATING THE VIRUSDOES NOT APPEAR TO BE ASDEADLY HERE.ALSO STARTING TODAYNON-AMERICANS TRAVELING FROM



Recent related news from verified sources

Top brokers pick shares to buy this week

Our market is likely to start this holiday-shortened week on a downbeat note on reports that the...
Motley Fool - Published

Coronavirus: G7 countries agree to coordinate response — live updates

The health ministries of G7 countries agreed to coordinate with the WHO, EU and China to combat the...
Deutsche Welle - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Coronavirus Sweeping Through China Has Now Spread To More Than 20 Countries [Video]Coronavirus Sweeping Through China Has Now Spread To More Than 20 Countries

CBS4's Marc Liverman reports health experts are predicting the virus will be an ongoing epidemic.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 01:44Published

Worried About Coronavirus and Stocks? Watch the U.S. Industrials [Video]Worried About Coronavirus and Stocks? Watch the U.S. Industrials

Industrial stocks look underpriced and the coronavirus impact on economic growth may be more than offset by other factors.

Credit: The Street     Duration: 02:04Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.