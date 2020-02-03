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FWC: Dead sperm whale calf washes ashore on Palm Beach

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:48s - Published < > Embed
FWC: Dead sperm whale calf washes ashore on Palm Beach

FWC: Dead sperm whale calf washes ashore on Palm Beach

A dead baby sperm whale washed ashore Monday morning on Palm Beach.

WPTV Chopper 5 flew over the area, about a half-mile north of Mar-a-Lago, around 10 a.m.

And spotted the deceased whale near the shoreline.
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FWC: Dead sperm whale calf washes ashore on Palm Beach

OUT WHY AND HOW THIS NEWBORNSPERM WHALE WASHED UP ON THEPALM BEACH COAST.

AS YOU CANSEE..

CHOPPER FIVE CAPTUREDTHE SCENE FROM THE AIR THISMORNING.

WPTV NEWSCHANNEL 5JILLIAN IDLE TELLS US WHAT LEDUP TO THE DISCOVERY.<< LL INTRO: THE 1 TO 2THOUSAND LB.

WHALE WAS FOUNDON THIS SPAN OF BEACH HEREBEHIND ME.

A LITTLE MORE THANHALF A MILE NORTH OFMAR-A-LAGO AND OFFICIALS SAYUNFORTUNATELY ISN(PKG) NATS“IT DOESNANY TEETH YET AND ITTHI” A NEO-NATAL MALE SPERMWHALE FOUND EARLY MONDAYMORNING ON THE BEACH OF THPRIVATE PALM BEACH HOME21:10:24“UNFORTUNATELY IT DIDPASS AWAY ON ITS OWN BEFORE WEWERE ABLE TO RESPON” IT TOOKMORE THAN 2 HOURS TO SAFELYMOVE THE MORE THAN 1 THOUSANDLB.

WHALE TO A LARGER PART OFTHE BEACH WHERE RESEARCHERPERFORMED A FIELD NECROPSY.“WE DIDNINSTEAD WHAT THEY DID FIND..“HE WAS VERY THIN, HE WASEMACIATED WE COULD TELLBECAUSE HE HAD A POST-CRANIALDIP ON HIS HEAD AND ALSO HISBLUBBER LAYER WAS VERY THI”DR. ANNIE PAGE- KARJIAN WITHHARBOR BRANCH OCEANOGRAPHICINSTITUTE SAYS MOST LIKELY ITWAS BEACHED AFTER SEPARATINGFROM ITS MOTHER AND WAS UNABLETO EAT ON ITS OWN.

(NATS)FLORIDA FISH AND WILDLIFE SAYSDUE TO THE PROXIMITY OF THEGULF STREAM ITFOR WHALES AND DOLPHINS TOBEACH ALONG THIS COAST.

ACOUPLE YEARS AGO A NEO-NATALFEMALE WAS FOUND NEAR JUNOBEACH“UNFORTUNATELY WHENTHESE ANIMALS WASH ASHOREBECAUSE THEY ARE SUCH DEEPDIVERS THERETAKE THEM FOR REHAB AND YOUCANHOPES THAT MOM WOULD FIND I”FWC STRESSES IF YOU EVER COMEACROSS A BEACHED WHALE YOUSHOULDNIN THE WATERWHY IT CAME ASHORE.

INSTEADCALL THE FWC HOTLINE TO REPORTIT.

REPORTING IN PB JILLIANIDLE WPTV NC




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