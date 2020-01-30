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Eagles Fans, Former Players Congratulate Andy Reid On First Super Bowl Win

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:29s - Published < > Embed
Eagles Fans, Former Players Congratulate Andy Reid On First Super Bowl WinChantee Lans reports.
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Eagles Fans, Former Players Congratulate Andy Reid On First Super Bowl Win

SUPER BOWL, FINALLY SECURINGTHAT RING FOR BIG RED.IT ALMOST FEELS LIKE KINDOF WE WON A LITTLE SOMETHINGAS WELL.SEEING FORMER EAGLES HEADCOACH ANDY REID HOIST THATLOMBARDI TROPHY.HERE'S HOW HE SPENT LASTNIGHT.I DIDN'T REALLY SLEEP LASTBUT I DIDN'T SPEND IT WITH ATROPHY.WELL, I DID, I SPEND IT WITHMY TROPHY WIFE, HOW IS THAT.SMART MAN."EYEWITNESS NEWS" REPORTERCHANTEE LANS WAS LIVE FROMSOUTH PHILADELPHIA WHERE FANSARE STILL CELEBRATING.HEY.REPORTER: JESSICA AND UKEETHIS STREET WAS BLOCKED OFF.IT WAS FILLED WITH ELATED FANSMANY OF THEM ESPECIALLY HAPPYFOR FORMER EAGLES HEAD COACHANDY REID.IT IS WONDERFUL.I'M SO HAPPY.IT TOOK A LONG TIME BUT HE ISFINALLY WON A CHAMPIONSHIP.REPORTER: AFTER 28 YEARS OFCOACHING IN THE NFL KANSASCITY CHIEFS HEAD COACH ANDYREID'S FINALLY A SUPER BOWLWINNER AND PHILADELPHIA EAGLESFANS AND FORMER PLAYERS CANNOTBE HAPPIER.HE IS A GENUINE MAN ANDWHEN YOU PLAY FOR HIM OR WORKFOR HIM HE WANTS THE BEST FORYOU.REPORTER: FORMER EAGLESLINEBACKER AND WIP RADIO HOSTIKE LEAST PLAYED DURING HISSPEAK YEARS AS HEAD COACH FOREAGLES.FORMER EAGLES PLAYERS TOOK TOTWIT TORE CONN GREAT OUT RIGHTLEAD TERRELLENS AND BRIANDAWKINS WHO PLAYED FOR EIGHTYEARS FOR COACH REID.CONGRATULATIONS, COACH.CONGRATULATIONS.I TOLD Y'ALL, YOU WILL BETEARS OF JOY.REPORTER: CHIEFS UNSEATED49ERS, 31-20 IN SUPER BELL 54AT HARD ROCK STADIUM IN MIAMIGARDENS FLORIDA FOR BED RIG'SFIRST EVER SUPER BOWL WIN.HOW ABOUT THOSE CHIEFS.COULD NOT DO IT FOR PHILLYAT THE TIME BUT DID HE WITTANOTHER TEAM.SO WE LOVE ANDY.REPORTER: HIS JOURNEY WASESNOT ALWAYS EASY N2012 DURINGHIS LAST SEASON COACHINGEAGLES REID'S OLDEST SON WASFOUND DEAD FROM AN ACCIDENTALHEROIN OVERDOSE AT LEHIGHUNIVERSITY IN ALL OF THEYEARS, HE HAS SPEND HERE ANDLOSING THE SON THE WAY HE DID,YOU KNOW, IT WASN'T EASY FORANDY.HE MADE IT.THAT IS ALL THAT MATTERS.REPORTER: PHILADELPHIAEAGLES TWEETED ON YOU THE LASTNIGHTTIMES YOURS, ANDY.LIVE FROM SOUTH PHILADELPHIA,CHANTEE LANS FOR CBS-3"EYEWITNESS NEWS".THAT WAS ANDY SAYING AFTER



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