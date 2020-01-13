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Former World Com CEO Bernie Ebbers Dies

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Former World Com CEO Bernie Ebbers Dies

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Bernie Ebbers passed away on Sunday after being released from a 25-Year sentence due to declining health.
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Former World Com CEO Bernie Ebbers Dies

EBBERS HAS DIED...FAMILY MEMBERS SAY HE PASSEDAWAY AT HISHOME IN BROOKHAVEN SUNDAY.EBBERS WAS RELEASED FROM PRISONINDECEMBER AFTER SERVING 13 YEARSOF HISSENTENCE FOR A MASSIVEACCOUNTING FRAUD .THE ATTORNEY WHO ARGUED FOREBBERSRELEASE SAYS ...EBBERS HEALTHWAS FAILINGWHEN HE WAS RELEASED.

"I AM BIASED 59 BUT HE SPENTOVER 13YEARS CERTAINLY THE LAST 13QUALITY YEARS THAT HE HAD3:07SO I DONT' BELEIVE ANYBODY CANLOOK AT THIS CASE AND THEPUNISHMENT MISTER EBBERSGOT AND BELIEVE HE GOT OFFEASILY."EBBERS WAS CONVICTED IN 20-05AND SENTENCED TO SERVE 25 YEARS.EBBERS WAS 78-YEARS- OLD.




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MaryWieden

Mary Wieden RT @DJournalnow: Bernard Ebbers, the former chief of WorldCom convicted in one of the largest corporate accounting scandals in U.S. history… 9 hours ago

DJournalnow

Northeast Mississippi Daily Journal Bernard Ebbers, the former chief of WorldCom convicted in one of the largest corporate accounting scandals in U.S.… https://t.co/7H0SUdVca0 9 hours ago

Computing_News

Computing.co.uk 78-year-old Ebbers made WorldCom one of the world's largest telecoms company - committing one of the world's larges… https://t.co/8HXqcSyasw 13 hours ago


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