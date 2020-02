Tiroteo en camion Greyhound 22 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Tiroteo en camion Greyhound Una persona murió y varios más resultaron heridos en un tiroteo adentro de un camión Greyhound en el Condado de Kern. 0

shares ShareTweetSavePostSend Tiroteo en camion Greyhound Esá muerta y un sospechoso esá bajo custodia despés de un tiroteo en un camion greyhound en el sur del estado. Seis pasajeros fueron baleados en un autoús de greyhound en el condado de kern esta mañana, unade ellos fallecio. De acuerdo con la patrulla de caminos, el tirador tambén era un pasajero. Sucedó en la interestatal cinco cuando el autoús que transportaba a aproximadamente 40 pasajeros viajaba de los ngeles a san francisco. La poliía dice que la persona quien muró era una mujer de 51 años de edad de colombia. Los cinco sobrevivientes esán hospitalizados. Las autoridades no han comentado sobre un posible motivo.###





