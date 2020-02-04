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Iowa Caucus results delayed

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Iowa Caucus results delayed

Iowa Caucus results delayed

Problems with a mobile app appeared to force a delay in reporting the results of the Iowa caucuses Monday, leaving the campaigns, voters and the media in election limbo and pressing for an explanation.
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Iowa Caucus results delayed

DOUG IS IN THE NEWSROOM TRACKINGTHE FALLOUT FROM A SERIOUSCAUCUS MESS.DOUG: IT IS A MESS.THIS IS DEFINITELY NOT HOW WETHOUGHT WE’D BE WAKING UP, TO NORESULTS FROM THE IOWA CAUCUSES.SO, LET’S GET TO THE BIGDEVELOPMENTS OVERNIGHT.AT THIS HOUR, THE DEMOCRATICPARTY IS MANUALLY VERIFYINGRESULTS IN IOWTHAT’S BECAUSE OFINCONSISTENCIES FOUND LAST NIGHTIN SOME OF THE VOTE REPORTING.THE PARTY STRESSED THIS WAS NOTA HACK OR AN ISSUE WITH THEVOTES THEMSELVES.OVERNIGHT, THERE WAS A RANGE OFRESPONSES FROM THE FRONTRUNNERS.



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