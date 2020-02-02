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Exclusive New Hampshire poll released

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Exclusive New Hampshire poll released

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Four Democratic candidates lead the race to win the first-in-the-nation presidential primary in New Hampshire next week, according to a new, exclusive poll from WCVB and UMass Amherst.
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Exclusive New Hampshire poll released

POLL IN THAT PRIMARY BATTLE.THE EYEOPENER’S SERA CONGI ISLIVE IN MANCHESTER WITH THERESULTS RELEASED OVERNIGHT.SERA: ATTENTION TURNING TO THEFIRST IN THE NATION PRIMARY HEREIN NEW HAMPSHIRE.WE ARE REVEALING A NEWWCVB-UMASS AMHERST POLL.THIS SHOWS THAT BERNIE SANDERSIS THE CANDIDATE TO BEAT.OF THE 500 REGISTERED VOTERSASKED WHO THEY WOULD SUPPORT IFTHE PRIMARY WERE HELD TODAY, AQUARTER CHOSE SANDERS, FOLLOWEDBY VICE PRESIDENT JOE BIDEN.MASSACHUSETTS SENATOR ELIZABETHWARREN PICKING UP THIRD WITH17%.AND FORMER MAYOR PETE BUTTIGIEGAT 12%.AND HERE IS THE REST OF THE PACKALL IN THE SINGLE DIGITS.5% OF THOSE SURVEYED SAID THEYEITHER DIDN’T KNOW WHO THEY’DVOTE FOR OR WOULD MAKE ANOTHERCHOICE.AND IN THE FASHION OF TYPICALGRANITE STATE INDEPENDENTS, 61%OF THOSE POLLED SAID THEY'



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