Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > No Results Yet From Iowa Caucuses

No Results Yet From Iowa Caucuses

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:09s - Published < > Embed
No Results Yet From Iowa CaucusesOfficials are expected to release numbers later today.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

No Results Yet From Iowa Caucuses

EVACULATED AS A PRECAUTION.AT THIS POINT THERE IS NOTHREAT TO THE PUBLIC.IT WILL BE AT LEAST FEWMORE HOURS BEFORE WE KNOW THEOUTCOME OF THE IOWA CAUCUSES.STATE DEEM CONTRADICTOFFICIALS CRUNCHING THENUMBERS WHATEVER THEY DESCRIBEAS SOME INCONSISTENCY INREPORTING.NOW SOME OFFICIALS BLAME THEFAILURE IN THE APP, THEY USETO SMITH RESULTS.VOTERS THROUGHOUT THE HAWK EYESTATE GATHERED IN MORE THAN1600 PRECINCTS TO BACK THEIRFAVORITE PRESIDENTIALCANDIDATE.ONCE IT WAS OVER THECANDIDATES RALLIED SUPPORTERS,AND THEN SHIFTED THEIRATTENTION TO NEW HAMPSHIRE.TODAY MARKS THE BEGINNINGOF THE ENDS FOR DONALD TRUMP.WE ARE ONE STEP CLOSING FORDEFEATING THE MOST CORRUPTPRESIDENT IN AMERICA.ALL I CAN SAY IS WE AREHERE AND WE ARE STRONG.BY ALL INDICATIONS, WE AREGOING ONTO NEW HAMPSHIREVICTORIOUS.FOUR MORE YEARS OF DONALDTRUMP WILL FUNDAMENTALLY ALTERTHE CHARACTER OF THIS NATION.AND CHARACTER IS ON THEBALLOT.MEANWHILE, DEMOCRATICHOPEFUL MIKE BLOOMBERG ISFOCUSING ON PENNSYLVANIATONIGHT.HE WILL BEHOLD THE 7:00 P.M.



Recent related news from verified sources

Democratic caucus results delayed by mobile app issues

DES MOINES, Iowa (AP) — Problems with a mobile app appeared to force a delay in reporting the...
Seattle Times - Published Also reported by •Japan Today


AP Analysis: No clear winner amid caucus confusion

Problems with a mobile app appeared to force a delay in reporting the results of the Iowa caucuses...
USATODAY.com - Published


You Might Like


Tweets about this

leafhand

Jennifer Leaf RT @SethAbramson: BREAKING (CNN): Biden Campaign "Questioning Results" of Iowa Caucus Via Lawyers Well, there it is. Can't imagine a bigge… 4 seconds ago

sambarpappad

Sambar Pappad RT @CBSNews: .@edokeefe points out that the delay in #IowaCaucuses results comes from new rules that were intended to add more transparency… 29 seconds ago

Glinskus

Peter Glinski Seeing zero results from Iowa caucuses (where I reside) - my choice was none. 34 seconds ago

ProudGrandma72

Tammy Quinlan RT @deenie7940: Complete chaos: Results from Democratic Iowa caucuses delayed, candidates getting angry – The Right Scoop https://t.co/x55F… 1 minute ago

JDH9892

Josh RT @JustinGomezABC: Pete Buttigieg starts campaigning in New Hampshire in less than an hour... and we still don’t have results from the Iow… 1 minute ago

sportsnews135

World News Read Most In 24 hours Reporting Issue Delays Results From Iowa Caucuses https://t.co/0Q0X6O3Zz5 2 minutes ago

alhalliday

al halliday RT @ACTBrigitte: DEMS IN DISARRAY!! Still no results from Iowa Caucuses. Reports are now saying there are inconsistencies. The incompet… 2 minutes ago

SherylLawrinso1

Sheryl Lawrinson RT @hughhewitt: Whaddaya know. I am getting up to go do@my morning drive radio show and there aren’t any official results from Iowa Democra… 2 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Iowa Caucus results delayed [Video]Iowa Caucus results delayed

Problems with a mobile app appeared to force a delay in reporting the results of the Iowa caucuses Monday, leaving the campaigns, voters and the media in election limbo and pressing for an explanation.

Credit: WCVB     Duration: 01:35Published

Chaos And Confusion Reign At Iowa Caucuses [Video]Chaos And Confusion Reign At Iowa Caucuses

Natalie Brand reports on issues with results leaving Democratic presidential candidates in limbo after Iowa Caucuses (2-3-2020)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 03:08Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.