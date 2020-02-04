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Medical community, survivors respond to Rush Limbaugh's cancer diagnosis

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:51s - Published < > Embed
Medical community, survivors respond to Rush Limbaugh's cancer diagnosis

Medical community, survivors respond to Rush Limbaugh's cancer diagnosis

Palm Beach County resident and political commentator Rush Limbaugh shared his lung cancer diagnosis just a day ahead of World Cancer Day.

A day dedicated to prevention, detection and treatment.

For survivors like Todd Shoemaker it’s a reminder that cancer can affect anyone.
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Medical community, survivors respond to Rush Limbaugh's cancer diagnosis

LIMBAUGH SHARED HIS LUNGCANCER DIANGNOSIS..

JUST A DAYAHEAD OF WORLD CANCER DAY.WPTV NEWS CHANNEL FIVE'SARTHUR MONDALE EXPLAINS MOREIN LIMBAUGH'S DIAGNOSIS..

ANDTHE DAY DEDICATED TOPREVENTION, DETECTION ANDTREATMENT.)”I CAN10-YEARS THAT I WENT FROMPLANNING MY FUNERALÃTOPLANNING MY RUNNINGSCHEDULE”(17:18:40) WHEN WEFIRST INTERVIEWED TODDSHOEMAKER OVER THE SUMMEÃTHE*THYMUS CANCER SURVIVO* WHOALSO SUFFERS FROM YOUNG ONSETPARKINSONÃCOULD ONLY WALK AND REQUIREDA FEEDING TUBE.

TODD WHAT ADIFFERENCE 7-MONTHS MAKES.YES, ITOLD HE HAD MONTHS TO LIVE IN2003, HETESTIMONY.

I NEVER GAVE UPÃIKEPT PUSHING THROUGH THATHIS MESSAGE FOR THE SELF-PROCLAIMED*MAYOR OFREALVILLE* I HAVE BEENDIAGNOSED WITH ADVANCED LUNGCANCER PALM BEACH COUNTYRESIDENT RUSH LIMBAUGH SAIDWHAT HE THOUGHT WAS*SHORTNESSOF BREAT* - WAS CONFIRMED ASADVANCED LUNG CANCER.

<<NATWITH DOC




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