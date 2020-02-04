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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 4, 2020

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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 4, 2020The Feb. 4, 2020, evening weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas evening forecast | Feb. 4, 2020

TEMPERATURES DROP CLOSE TOFREEZING AGAIN TUESDAY NIGHTWITH A LIGHT BREEZE 10-15 MPHINTO WEDNESDAY MORNING.CLEAR, SUNNY SKIES ARE EXPECTEDWEDNESDAY AFTERNOON WITH HIGHSBUMPING UP TO THE LOW TO MID50S, STILL SLIGHTLY BELOW THESEASONAL AVERAGE OF 60.THE WARMING TREND TAKES TEMPSBACK TO THE UPPER 60S THURSDAYAND FRIDAY WITH HIGHS NEAR 70SATURDAY UNDER PLENTY OFSUNSHINE.OUR NEXT STORM SYSTEM WORKS INSUNDAY INTO MONDAY,WITH BREEZY WINDS PICKING UPSUNDAY AND A CHANCE FOR RAINARRIVING MONDAY.TEMPERATURES WILL COOL AGAINWITH THIS STORM SYSTEM, HIGHSWILL FALL BACK BELOW AVERAGEFOR THE START OF NEXT WEEK.BREEZY WINDS RELAX ANDTEMPERATURES REBOUND HEADINGINTO THE SECOND HALF OF THEWORK WEEK WITH HIGHS BACK ABOVEAVERAGE THIS WEEKEND.CLEAR, SUNNY SKIES ARE EXPECTEDWEDNESDAY AFTERNOON WITH HIGHSBUMPING UP TO THE LOW TO MID50S, STILL SLIGHTLY BELOW THESEASONAL AVERAGE OF 60.OUR NEXT STORM SYSTEM WORKS INSUNDAY INTO MONDAY, WITH BREEZYWINDS PICKING UP SUNDAY AND ACHANCE FOR RAIN ARRIVINGMONDAY.THE TOP HOTELS IN THE U-S...RANKED.




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