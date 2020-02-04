PBSO: Mar-a-Lago crash suspect picked up mother at airport in bullet-riddled car

WITH NEW INFORMATION INVOLVINGA WOMAN WHO BREACHED TWOSECURITY POINTS NEAR MAR-A-LAGO FRIDAY..
LEADING OFFICERSTO SHOOT AT HER VEHICLE.
INTHE 30 MINUTES HANNAH ROEMHILDWASNTHE PALM BEACH COUNTYSHERIFFDROVE TO PALM BEACHINTERNATIONAL AIRPORT TO PICKUP HER MOM.
AT THIS POINTÃINHER BULLET-RIDDLED S- U-V THATALSO HAD A WINDOW SHOT OUT.&.PBSO TOLD US FRIDAY THAT ALICENSE PLATE READER SPOTTEDTHE RENTAL CARLED OFFICERS TO THE MOTELWHERE SHE WAS STAYING&INVESTIGATORS SAY ROEMHILD'SMOM WAS WITH HER WHEN SHE WASARRESTED..
SHEANY CHARGES.
TODAY F-H-P SAYSTHAT THE DEPUTY CHASINGROEMHILD AFTER SHE BLEWTHROUGH TWO SECURITYCHECKPOINTS ON PALM BEACH --LOST HER AT 11:44ÃAND THENREGAINED SIGHT OF HER AT 12:16PM AT THE MOTEL IN WEST PABEACH.A MENTAL HEALTH HEARING FORROEMHILD IS SET FOR FEBRUARYSEVENTH.
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