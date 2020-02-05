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Equestrians with Disabilities show part of Dixie National

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Equestrians with Disabilities show part of Dixie National

OPPORTUNITY FOR SOME RIDERS.MISSISSIPPI FAIRGROUNDS THE KIRKFORDYCE EQUINE CENTER HOSTSDOZENS OF HORSE RELATED EVENTSALL YEAR LONG, BUT ONE OF THEMOST SPECIAL SHOWS IS THEEQUESTRIANS WITH DISABILITIES.IT IS THE GREATEST THING BECAUSELIKE WILL ROGERS SAID THEOUTSIDE OF A HORSE IS GOOD FORTHE INSIDE OF A PERSON THEMISSISSIPPI QUARTER HORSE YOUTHASSOCIATION USES THEIR FUNDS TOPUT ON THE SHOW EVERY YEAR SOTHAT THOSE WITH DISABILITIESHAVE A PLACE TO SHOW OFF THEIRSKILLS.THIS IS WHAT THEY LOOK FORWARDTO EVERY YEAR OVER CHRISTMASOVER THINGS.OVER ANYTHING AND JUST KNOWINGTHAT WE WANTED TO HELP THESEKIDS JUST STILL ENJOY IT THEYAGREED TO DO THIS INSTEAD OFDOING FOR THEMSELVES DOING FOROTHERS, WHICH IS WHAT THISCOUNTRY NEEDS TO DO ALL THE WORKON MOST OF THESE RIDERS FIRSTGOT ON A HORSE AS A PART OFTREATMENT AND NOW THEY’REEARNING BLUE RIBBONS RIDINGAROUND AN ARENA.I HAVE THIS DOCTOR WHEN HEDIAGNOSED ME.HE GAVE ME A LIST OF TYPES OFTHERAPIES THAT I WANT TO DO ANDONE THERAPY WAS IN ONE WASHORSEBACK RIDING A WOUNDEDWARRIOR AT THE SHOW SAYS HE RODEHORSES AFTER SUFFERING ATRAUMATIC BRAIN INJURY WHILESERVING AND IS A TESTAMENT TOHOW MUCH HORSE CAN HELP A PERSONALSO HELPS THEM WITH THEIRSOCIAL SKILLS AND THE CONFIDENCEWHEN THEY GO BACK HOME GO TOSCHOOL AND EVEN IF YOU GET ONERIBBON YOU SEE IF IT’S WORTH ITANOTHER.QUESTION WITH DISABILITY SHOWSTARTS WEDNESDAY MORNING AT 9O’CLOCK, AND THE PUBLIC ISINVITED TO ATTEND




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WJTV 12 News RT @SOCONNORNEWS: Hey hey! The Annual Equestrians with Disabilities Show is taking place here at the Kirk Fordice Equine Center starting to… 13 hours ago

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Shay O'Connor Hey hey! The Annual Equestrians with Disabilities Show is taking place here at the Kirk Fordice Equine Center start… https://t.co/63hoL5a7du 13 hours ago

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