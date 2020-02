Desviaciones en I5 entre Redding y Anderson por construcción 28 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Desviaciones en I5 entre Redding y Anderson por construcción Esta noche y por la madrugada la Interestatal Cinco tendrá desviaciones o tráfico de un solo carril por el proyecto de ampliación entre Redding y Anderson. 0

Desviaciones en I5 entre Redding y Anderson por construcción Tenemos una alerta de táfico para la interestatal cinco. Es parte del proyecto de expansón de seis carriles desde redding hasta anderson. Las cuadrillas de construccón estaán vertiendo concreto. La interestatal cinco estaá fluyendo con solo un carril en ambas direcciones desde las 8 de la noche hasta la media noche. Despés de la media noche a las cinco de la mañana, del martes, la interestatal cinco estaá cerrada con una desviacón en la carretera 273. Luego un carril reabriá desde las cinco hasta las 6 de la mañana. El táfico hacia el sur no se vera afectado.





