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Celebrating the Chiefs Parade in Omaha

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Celebrating the Chiefs Parade in OmahaHow fans here in Omaha celebrated while during today's parade in Kansas City.
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Celebrating the Chiefs Parade in Omaha

MAKING --- THEKANSAS CITYCHIEFS ALONGWITH THOUSANDSOF THEIR FANSPACKEDDOWNTOWNKANSAS CITY TOCELEBRATE WITH ACHAMPIONSHIPPARADEHUNDREDS OFMILES AWAY, FANSIN OMAHAGATHERED TOWATCH THECELEBRATIONUNFOLD ---REPORTER JOHNMADDEN STOPPEDBY PAT AND MIKE'SBAR TO TALK WITHTHOSE FANSABOUT WHAT THISDAY MEANS FORTHEMNATS YOU KNOWTHE OLD SAYING,GOOD THINGSCOME TO THOSETHAT WAIT "I'VEBEEN A CHIEFS FANFOR ABOUT 15YEARS NOW.""ABOUT 25 YEARS.""ALL MY LIFE, EVERSINCE I WASBORN." AND WITHINTHOSE YEARSNATS OF GAMETHERE'S BEENSOMEHEARTBREAK"EVERY YEAR YOUGET CLOSE, LIKELAST YEAR WECAME WITHIN 4INCHES AWAYFROM IT." "OH MANUPS AND DOWNS.""I REMEMBERWORKING A LOTSUNDAYS WHERENOT EVERYBODYLEFT TOOTERRIBLY HAPPY."BUT THANKS TOSUNDAY NIGHTNATS OF GAME ALLTHAT PAIN FINALLYTOOK A BACK SEATON WEDNESDAYNATS OF PARADE"WE'VE JUSTDREAMED OF THISFOREVER." "IT'SAMAZING, JUSTAMAZING." "YOUNEVER KNOWWHEN THIS ISGOING TO HAPPENEVER AGAIN SOYOU GOT TO SITBACK AND TAKE ITALL IN." NEARLY 200MILES AWAY FROMKANSAS CITY,CHIEF FANS LIKEMONTY HOYLEWATCHED THEPARADE FROM PATAND MIKE'S BAR INOMAHA "IT'S JUST AMASS QUANTITY OFHAPPINESS." NATSOF PARADE OTHERFANS LIKE CURTISCOVOS ARE STILLSOAKINGEVERYTHING IN"WHEN YOU'RE AFAN, YOU KNOW,YOU GOT 2 AND 14AND YOU JUSTNEVER MAKE IT,AND FINALLY YOUGET OVER THEHUMP, IT'S A GREATFEELING."EQUIPPED WITHCHIEFS BEER, IT'SALSO BEEN A DAYTHE BAR HAS BEENLOOKINGFORWARD TO FORAWHILE NOW "IT'SPRETTY SURREALTO BE ABLE TOLOOK AROUND ATWHAT'S GOING ONNOT JUST AT OURLITTLE BAR HERE,BUT THAT CITYDOWN THERETHOSE FANS, THATTEAM, IT'S SODESERVING." NATSOF PARADE FANSHOPE THIS IS THESTART OF A FEWMORE PARADESFOR KANSAS CITYIN THE FUTURE,BUT IN THEPRESENT, THEYALL CONSIDER THISMOMENT A GIFT"YOU NEVER KNOWWHEN IT'S GOINGTO HAPPEN AGAIN,I COULD DIETOMORROW BUT ICAN GO TOHEAVEN THEN,BECAUSE IEXPERIENCED IT."IN OMAHA, JOHNMADDEN 3NNIF YOU MISSED OUTON THE PARA



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