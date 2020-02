Detienen a mujer sospechosa de Incendio provocado en Chico 3 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Detienen a mujer sospechosa de Incendio provocado en Chico La Policía de Chico tiene en custodia a una mujer sospechosa de provocar un incendio en una vivienda. 0

Detienen a mujer sospechosa de Incendio provocado en Chico Arresto. una mujer sospechosa de iniciar un incendio de casa esá bajo custodia de la policia. Ocurró en chico. Las unidades de bomberos y la poliía respondieron al domicilio en 1412 nord avenue debido a un reporte de incendio. Los bomberos ápidamente apagaron el fuego pero no antes de que destruyera un veículo y dañara dos remolques. Un testigo siguó a la sospechosa, sarah almanza, mientras ella hía de la escena. Una vez que la poliía la alcanzo, descubrieron que teía una orden de delito grave no relacionada para su arresto y resulta que ella conoía a las íctimas.





