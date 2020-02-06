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ThedaCare ready to help for Coronavirus

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:12s - Published < > Embed
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ThedaCare ready to help for Coronavirus

HEALTHY HABITS AREWHAT PEOPLESHOULD BE DOINGNOW TO TRY TOPREVENT THESPREAD OFCORONAVIRUS.N-B-C 26'S RYANCURRY IS INAPPLETON TONIGHTSPEAKING WITHDOCTORS ABOUTTHESE TIPS..

ANDWHAT THEY EXPECTWILL HAPPEN.WITH THE RECENTCONFIRMATION OF ACASE IN WISCONSIN...HEALTH OFFICIALSHERE AT THEDACAREARE TELLINGPATIENTS AND THEGENERAL PUBLIC TOTREAT IT THE SAMETHEY WOULD ANYDISEASE ..

BYFOLLOWING NORMALPREVENTION TIPS.THE SYMPTOMS ARESIMILAR TO THE FLU...IT INVOLES A FEVER..COUGH ..

SHORTNESSOF BREATH.AND IT SPREADS IN ASIMILAR WAY...THE BEST WAY TOAVOID GETTING SICK ..IS THE SAME WAY ONEWOULD WHEN ITCOMES TO ANYDISEASE ... WASHYOUR HANDS ..

COVERYOUR COUGH ANDSTAY HOME FROMWORK OR SCHOOL IFYOU ARE SICK.THEDACARE SAYSTHEY PLAN TO WORKWITH STATE AGENCIESIF ANYONE THEYTREAT MIGHT HAVETHE CORONAVIRUS.THEY DON'TANTICIPATE ANY OFTHAT HAPPENING ...BUT ARE READY TOHELP AND MAKE SUREPEOPLE STAYHEALTHY..IN APPLETON ..

RYANCURRY ..

N-B-C 26.A WISCONSIN FAMILYSTUCK IN CHINA DUE




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