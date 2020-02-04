Suspect killed in deputy-involved shooting

COUNTY SHERIFF SAYS THERE WAS ADEPUTY INVOLVED SHOOTING.IN A NEWS CONFERENCE JUST 20MINUTES AGO... THE SHERIFF SAIDDEPUTIES PULLED A CAR OVER IN ATRAFFIC STOP.THIS IS A LIVE LOOK AT THE FOX 4BREAKING NEWS TRACKER-- THE REDCAR ON THE LEFT OF YOUR SCREENIS THE CAR THEY PULLED OVER.THEY SAY AFTE THAT... THESITUATION ESCALATED... AND HESTARTED SHOOTING.DEPUTIES RETURNED FIRE...HITTING THE MAN.HE WAS TAKEN TO THE HOSPITAL...BUT DID NOT SURVIVE.JESSICA IS HEADING TO THE SCENRIGHT NOW TO GET MOREINFORMATION... WE’LL HEAR FRHER AS SOON AS SHE GETS THERE.SECRETS IN RELATIONSHIPS ARERARELY A GOOD TH