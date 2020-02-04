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Suspect killed in deputy-involved shooting

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:27s - Published < > Embed
Suspect killed in deputy-involved shootingA suspect was killed in a deputy-involved shooting in Port Charlotte.
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Suspect killed in deputy-involved shooting

COUNTY SHERIFF SAYS THERE WAS ADEPUTY INVOLVED SHOOTING.IN A NEWS CONFERENCE JUST 20MINUTES AGO... THE SHERIFF SAIDDEPUTIES PULLED A CAR OVER IN ATRAFFIC STOP.THIS IS A LIVE LOOK AT THE FOX 4BREAKING NEWS TRACKER-- THE REDCAR ON THE LEFT OF YOUR SCREENIS THE CAR THEY PULLED OVER.THEY SAY AFTE THAT... THESITUATION ESCALATED... AND HESTARTED SHOOTING.DEPUTIES RETURNED FIRE...HITTING THE MAN.HE WAS TAKEN TO THE HOSPITAL...BUT DID NOT SURVIVE.JESSICA IS HEADING TO THE SCENRIGHT NOW TO GET MOREINFORMATION... WE’LL HEAR FRHER AS SOON AS SHE GETS THERE.SECRETS IN RELATIONSHIPS ARERARELY A GOOD TH




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Fox 4 News RT @LisaGreenbergTV: BREAKING: The Charlotte County Sheriff says a suspect was killed in a deputy-involved shooting in Port Charlotte. We'r… 49 minutes ago

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Lisa Greenberg BREAKING: The Charlotte County Sheriff says a suspect was killed in a deputy-involved shooting in Port Charlotte. W… https://t.co/8xPoMVtGJl 50 minutes ago

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Marco Villarreal Latest on shooting in #hernandocounty where deputy shot and killed man. The @HernandoSheriff says man in mid 20's s… https://t.co/29UnLtWyot 4 days ago


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