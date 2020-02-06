Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Philadelphia Police Make Arrest In Love Park Rape Case

Philadelphia Police Make Arrest In Love Park Rape Case

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:42s - Published < > Embed
Philadelphia Police Make Arrest In Love Park Rape CaseHoward Monroe reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Philadelphia Police Make Arrest In Love Park Rape Case

THE FACE, ANOTHER IN THE BACK,ABE A THIRD IN THE LEG.ALL THREE SURVIVED.PHILADELPHIA POLICE MAKEAN ARREST IN THE LOVE PARKRAPE CASE, THEY HAVE ARRESTED23 YEAR-OLD QUINNDELL CAMPBELLOF OLNEY."EYEWITNESS NEWS" REPORTERHOWARD MONROE IS LIVE AT LOVEPARK WITH THE VERY LATEST ONTHAN THIS CASE, HOWARD.REPORTER: POLICE SAYSUSPECT, SOUGHT AND FOLLOWEDWOULD THE MAN INTO LOVE PARKHERE BEFORE THAT ATTACK.THEY SAY THIS ATTACK WASCOMPLETELY RANDOM.THAT THE TWO OF THEM DID NOTKNOW EACH ANOTHER.THIS IS THE MUG SHOT OFQUINNDELL CAMPBELL.POLICE SAY CUT HIS HAIR TOCHANGE HIS APPEARANCE.SURVEILLANCE VIDEO HE HASLONGER HAIR, POLICE SAY RAPEHAPPEN, AT ABOUT 5:30 A.M.

ONSATURDAY JANUARY 25TH.INVESTIGATORS SAY THAT MORNINGTHE 41 YEAR-OLD WOMAN JUST GOTOFF THE SUBWAY AT 15TH STREETAND ON HER WAY TO WORK WHENSHE WAS ATTACK.POLICE SAY SEVERAL PEOPLEHEARD THE VICTIM SCREAMING ANDCALLED 911-6789 THEY SAID TIPSFROM THE PUBLIC HELPED THEMCRACKDOWN CAMPBELL AND FACESSEVERAL FELONY CHARGESINCLUDING RAPE, SEXUAL AULTIMATE IS A AND INVOLUNTARYSEXUAL INTERCOURSE.THIRTY HE LEASE SAY BEFORE HEATTACK THE VICTIM HE WAS SEENON SURVEILLANCE VIDEOFOLLOWING OTHER WOMAN.WE BELIEVE HE WAS PROBABLYLOOKING FOR A VICTIM.VIDEO THAT WE DID RECOVERCLOSEST TO THE ACTUAL RAPEITSELF SHOWS HE DID FOLLOW HERAND WHEN SHE GOT IN THE MIDDLEOF LOVE PARK HE ATTACK HER.CAMPBELL DOES NOT HAVE ACRIMINAL RECORD BUT HE ISHOWEVER IN JAIL, ON TWOMILLION-DOLLAR BAIL.POLICE SAY THEY ARE NOW GOINGTHROUGH ANY OTHER SEXUALASSAULT CASES TO SEE IF HE ISCONNECTED TO THEM.COMING UP WHEN WE SEE YOU AT5:00 WE WENT UP TO HIS BLOCKIN OLNEY.YOU WILL HEAR FROM ONE OF HISNEIGHBORS ABOUT AN ERIEINTERACTION THAT SHE HAD WITHHIM, A FEW MONTHS AGO BUT FOR




You Might Like


Tweets about this

CPOTG_

🎖 RT @CBSPhilly: Philadelphia police make an arrest in the Love Park rape case. @HMonroeNews reports. https://t.co/ETzYKCyF3t 16 hours ago

CBSPhilly

CBS Philly Philadelphia police make an arrest in the Love Park rape case. @HMonroeNews reports. https://t.co/ETzYKCyF3t 16 hours ago


Recent related videos from verified sources

Police: Surveillance Video, Tips From Public Led To Arrest Of Love Park Rape Suspect [Video]Police: Surveillance Video, Tips From Public Led To Arrest Of Love Park Rape Suspect

Howard Monroe reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 02:13Published

Philadelphia Police Searching For Center City Bank Robber [Video]Philadelphia Police Searching For Center City Bank Robber

It happened at the Republic Bank on the 800 block of Chestnut Street on Wednesday.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:18Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.