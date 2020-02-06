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Lockdowns lifted, person detained after deadly Boynton Beach market shooting

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:41s - Published < > Embed
Lockdowns lifted, person detained after deadly Boynton Beach market shooting

Lockdowns lifted, person detained after deadly Boynton Beach market shooting

A lockdown at Poinciana Elementary School in Boynton Beach has been lifted after a fatal shooting at a nearby market on Thursday morning.
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Lockdowns lifted, person detained after deadly Boynton Beach market shooting

POLICE GOT THE 9-1-1 CALL JUSTAFTER TEN THIS MORNING.

THESHOOTING TRIGGERED LOCKDOWNSAT POINCIANA ELEMENTARYSCHOOL, THE CAROLYN SIMSCENTER AND THE DENSON POOL.THOSE WERE LIFTED JUST BEFORNOON.

INVESTIGATORS HAVE NOTRELEASED THE NAME OF TVICTIM BUT CONFIRMED IT WAS AMAN.

POLICE SAY ONE PERSON HASBEEN DETAINED, BUT NOTARRESTED.TWO PEOPLE WERE SHOT AT THISSAME MINI MARKET BACK INOCTOBER.

ONE PERSON DIED.

A13-YEAR-OLD BOY WAS ALSO SHOTIN THE FACE.

A SUSPECT WASARRESTED IN THAT SHOOTING AFEW DAYS LATER.NEW INFORMATION TODAY IN THE




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The Palm Beach Post RT @emsulliv: An earlier tweet linking to this @pbpost article said, “Lockdowns are lifted and one suspect is detained,” but should have sa… 1 day ago

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Emily Sullivan An earlier tweet linking to this @pbpost article said, “Lockdowns are lifted and one suspect is detained,” but shou… https://t.co/CWVy9e7gkd 1 day ago

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WPEC CBS12 News JUST IN: One person detained, lockdowns lifted after fatal shooting in Boynton Beach. https://t.co/HG7DtoC3O5 https://t.co/TNf8NWuABZ 2 days ago

AimeeJasmin

Aimee RT @BBPD: One person has been detained. Investigation ongoing. All lockdowns lifted. 2 days ago

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WPTV RT @JillianIdlewptv: UPDATE: all lockdowns are lifted, 1 person detained (not arrested) but the investigation continues after deadly shooti… 2 days ago

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Jillian Idle UPDATE: all lockdowns are lifted, 1 person detained (not arrested) but the investigation continues after deadly sho… https://t.co/Hm6sH787fP 2 days ago

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Boynton Beach Police One person has been detained. Investigation ongoing. All lockdowns lifted. 2 days ago


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