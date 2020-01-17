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Truck Hits Utility Pole In Arkansas Causing Power Outages

Video Credit: KFSM - Duration: 01:26s - Published < > Embed
Truck Hits Utility Pole In Arkansas Causing Power Outages

Truck Hits Utility Pole In Arkansas Causing Power Outages

A truck hit a utility pole along Highway 62 in Farmington, Arkansas has left many SWEPCO customers without power.
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Truck Hits Utility Pole In Arkansas Causing Power Outages

THE CITY'S MAIN DRAG 5 NEWSTHE CITY'S MAIN DRAG 5 NEWSREPORTER JULIANA LIPSON ISREPORTER JULIANA LIPSON ISLIVE NOW WITH AN UPDATEGUYS.

THEY WERE JUST EARLIERGUYS.

THEY WERE JUST EARLIERABLE TO TOW THAT RED TRUCKABLE TO TOW THAT RED TRUCKAWAY IT WAS HOLDING THE OLDAWAY IT WAS HOLDING THE OLDPOLE IN PLACE WHILE CREWS GOTPOLE IN PLACE WHILE CREWS GOTREADY TO WORK AROUND IT.READY TO WORK AROUND IT.THE DRIVER OF THAT VEHICLE ISREADY TO WORK AROUND IT.THE DRIVER OF THAT VEHICLE ISGOING TO BE OK.

LET ME GIVETHE DRIVER OF THAT VEHICLE ISGOING TO BE OK.

LET ME GIVEGOING TO BE OK.

LET ME GIVEYOU GUYS A CLOSER LOOK ATYOU GUYS A CLOSER LOOK ATWHAT THEY'RE WORKING ON RIGHTYOU GUYS A CLOSER LOOK ATWHAT THEY'RE WORKING ON RIGHTNOW.

THEY'RE JUST ABLE TOWHAT THEY'RE WORKING ON RIGHTNOW.

THEY'RE JUST ABLE TONOW.

THEY'RE JUST ABLE TONOW.

THEY'RE JUST ABLE TOTAKE A PORTION OF THE OLDTAKE A PORTION OF THE OLDTAKE A PORTION OF THE OLDPOLE OUT AND NOW THEY'RETAKE A PORTION OF THE OLDPOLE OUT AND NOW THEY'REDRILLING A HOLE TO GET READYPOLE OUT AND NOW THEY'REDRILLING A HOLE TO GET READYDRILLING A HOLE TO GET READYTO REPLACE IT WITH THAT NEWTO REPLACE IT WITH THAT NEWPOWER POLE WHILE POWER HASTO REPLACE IT WITH THAT NEWPOWER POLE WHILE POWER HASBEEN RESTORED TO MOSTPOWER POLE WHILE POWER HASBEEN RESTORED TO MOSTBEEN RESTORED TO MOSTCUSTOMERS A FEW DOZENCUSTOMERS A FEW DOZENCUSTOMERS HAVE BEEN INCUSTOMERS A FEW DOZENCUSTOMERS HAVE BEEN INTHE DARK SINCE EARLIER THISCUSTOMERS HAVE BEEN INTHE DARK SINCE EARLIER THISTHE DARK SINCE EARLIER THISTHE DARK SINCE EARLIER THISAFTERNOON FARMINGTON POLICEAFTERNOON FARMINGTON POLICEAFTERNOON FARMINGTON POLICESAY THEY RECEIVED A CALL FORSAY THEY RECEIVED A CALL FORTHE ACCIDENT JUST AFTER 1:00THE ACCIDENT JUST AFTER 1:00TODAY.

TRAFFIC WAS BEINGTHE ACCIDENT JUST AFTER 1:00TODAY.

TRAFFIC WAS BEINGDIRECTED AWAY FROM THE AREATODAY.

TRAFFIC WAS BEINGDIRECTED AWAY FROM THE AREADIRECTED AWAY FROM THE AREABUT NOW IT'S BACK OPEN.

CARSBUT NOW IT'S BACK OPEN.

CARSARE MOVING FAIRLY SLOW THOUGHARE MOVING FAIRLY SLOW THOUGHTHROUGH THE STREETS BECAUSETHROUGH THE STREETS BECAUSEELECTORAL CREWS ARE STILLTHROUGH THE STREETS BECAUSEELECTORAL CREWS ARE STILLWORKING HARD TO GET THISELECTORAL CREWS ARE STILLWORKING HARD TO GET THISWORKING HARD TO GET THISPOWER RESTORED SOMEPOWER RESTORED SOMEBUSINESSES HAD TO CLOSE DOWNPOWER RESTORED SOMEBUSINESSES HAD TO CLOSE DOWNEARLY TODAY BECAUSE OFBUSINESSES HAD TO CLOSE DOWNEARLY TODAY BECAUSE OFEARLY TODAY BECAUSE OFTHE LACK OF POWER.

I SPOKETHE LACK OF POWER.

I SPOKEWITH AN EMPLOYEE AT SWETHE LACK OF POWER.

I SPOKEWITH AN EMPLOYEE AT SWESCOOPS BLENDER BAR WHO SAYSWITH AN EMPLOYEE AT SWESCOOPS BLENDER BAR WHO SAYSSCOOPS BLENDER BAR WHO SAYSSCOOPS BLENDER BAR WHO SAYSTHEY'RE HAVING TO KEEP THEIRTHEY'RE HAVING TO KEEP THEIRTHEY'RE HAVING TO KEEP THEIRFREEZER SHUT SO THEIR ICEFREEZER SHUT SO THEIR ICECREAM DOESN'T MELT WECREAM DOESN'T MELT WEDEFINITELY HAD TO CLOSE DOWNDEFINITELY HAD TO CLOSE DOWNFOR A LITTLE WHILE BECAUSE OFFOR A LITTLE WHILE BECAUSE OFTHE ICE CREAM HAS TO STAYFOR A LITTLE WHILE BECAUSE OFTHE ICE CREAM HAS TO STAYSHUT JUST SO IT WON'T MELT ORTHE ICE CREAM HAS TO STAYSHUT JUST SO IT WON'T MELT ORSHUT JUST SO IT WON'T MELT ORANYTHING LIKE THAT'S GOING TOANYTHING LIKE THAT'S GOING TOOPEN BACK UP AS SOON AS POWERANYTHING LIKE THAT'S GOING TOOPEN BACK UP AS SOON AS POWERCOMES BACK ON JUST BECAUSE WEOPEN BACK UP AS SOON AS POWERCOMES BACK ON JUST BECAUSE WECOMES BACK ON JUST BECAUSE WEHAVE KEPT OUR COOLERS COLDHAVE KEPT OUR COOLERS COLDAND SO IT WOULDN'T HAVEAND SO IT WOULDN'T HAVEMELTED TOO BADACCORDING TO SWEPT GO POWERACCORDING TO SWEPT GO POWERSHOULD BE RESTORED TO ALLSHOULD BE RESTORED TO ALLCUSTOMERS BY 530 THISCUSTOMERS BY 530 THISEVENING.

AND AS I SAID CREWSCUSTOMERS BY 530 THISEVENING.

AND AS I SAID CREWSARE STILL OUT HERE WORKINGEVENING.

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5NEWS

5NEWS Truck Hits Utility Pole In Farmington Causing Over 1,550 Power Outages https://t.co/lg1zQ19tsm via @5news 4 days ago

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WETM-TV Several customers around Horseheads/Big Flats are without power after a utility pole was struck Tuesday morning. https://t.co/RjYa75R86s 5 days ago


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Credit: CBS2 LA     Duration: 00:16Published

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