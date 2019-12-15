Horse Wrapped In Barbed Wire Rescued From A Ditch

SAVE THE GENTLE GIANT.THE HORSE WAS FOUND AROUND10 THIS MORNING..
BY A LOCALMAIL CARRIER WRAPPED UP INBARBED WIRE..
LYING IN ADITCH IN MULDROW.
THAT'SWEST OF FORT SMITH.
WHENTHE CALL CAME IN - EVERYONEAT THE POLICE DEPARTMENTWENT TO THE SCENE..
TO SEEIF THEY COULD HELP.
WHENPOLICE ARRIVED..
THE BROWNAND WHITE 16-YEAR-OLD HORSENAMED MARS M-C WAS LYING ONITS SIDE IN A MUDDY, WATERYDITCH..
WITH SOMECREATIVITY THEY WERE ABLE TOFREE THE HORSE..
AND GET ITBACK HOME TO A WARM BARN."Now, 2 Works for YouWeather."