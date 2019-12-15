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Horse Wrapped In Barbed Wire Rescued From A Ditch

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:35s - Published < > Embed
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Horse Wrapped In Barbed Wire Rescued From A Ditch

SAVE THE GENTLE GIANT.THE HORSE WAS FOUND AROUND10 THIS MORNING..

BY A LOCALMAIL CARRIER WRAPPED UP INBARBED WIRE..

LYING IN ADITCH IN MULDROW.

THAT'SWEST OF FORT SMITH.

WHENTHE CALL CAME IN - EVERYONEAT THE POLICE DEPARTMENTWENT TO THE SCENE..

TO SEEIF THEY COULD HELP.

WHENPOLICE ARRIVED..

THE BROWNAND WHITE 16-YEAR-OLD HORSENAMED MARS M-C WAS LYING ONITS SIDE IN A MUDDY, WATERYDITCH..

WITH SOMECREATIVITY THEY WERE ABLE TOFREE THE HORSE..

AND GET ITBACK HOME TO A WARM BARN."Now, 2 Works for YouWeather."




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