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Thousands flocked to Pebble Beach for the third round of the At&T Pro-Am

Video Credit: KSBW - Duration: 02:29s - Published < > Embed
Thousands flocked to Pebble Beach for the third round of the At&T Pro-Am

Thousands flocked to Pebble Beach for the third round of the At&T Pro-Am

Fans are cheering on their favorite players, and the loudest of them all are at club 15
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Thousands flocked to Pebble Beach for the third round of the At&T Pro-Am

AND T PEBBLE BEACHPRO AM.THE TOURNAMENT IS INFULL SWING WITH THETHIRD ROUND BEINGPLAYED TODAY.AND WHAT KIND OFTOURNAMENT WOULDTHIS BE WITHOUT THEFANS CHEERING THEPLAYERS ON.ACTION NEWS REPORTERKYLA LINVILLE IS LIVE ATPEBBLE BEACH WITHMORE ON ALLEXCITEMENT HAPPENINGON THE COURSE.CHRISTOPHER, IT'S THEPRO AM!

PEOPLE AREWALKING AROUND,HAVING A GOOD TIME,FOLLOWING THEIRFAVORITE PLAYERS.BUT WHO HAD THE MOSTENERGY TODAY?

THAT OFCOURSE WAS CLUB 15.GOLF NATSKAMI TERSINI, PRO AMATTENDEE 0:04:13"ENJOYING THE BEAUTIFULCLOUDS AND CROWDS.CUT." 0:04:22 BUT A LITTLECHILL COULDN'T KEEPFANS AWAY FROM THEAT&T PEBBLE BEACH PROAM SATURDAY.PEOPLE WERE FLOCKINGTO THE PENINSULA TOCATCH GLIMPSES OFTHEIR FAVORITE PLAYERSAND CELEBRITIES.JAIME EDWARDS, PRO AMATTENDEE 0:04:32 "WE'REWAITING ON MACKLEMORERIGHT NOW, I WANT TO SEEWHAT PANTS HE'S WEARING.I ASSUME THEY'RE GOING TOBE GREAT." 0:04:35 BUTTTO AARON SHIELDS,MONTEREY 0:01:11"EVERYONE'S FAN FAVORITE ISBILL MURRAY, BUT THERE AREA LOT OF GOOD GUYS ON THEFIELD AND WE'RE EXPECTINGTO SEE SOME GOOD GOLFAND GOOD LUCK TOEVERYBODY THAT'S OUTTHERE." 01:20:19 AND IT'STHE 15-TH HOLE THATBOTH PEOPLE ANDPLAYERS LOOK FORWARDTO.NATS KELLY T-ING OFFKELLY SLATER, PROFESSIONALSURFER 0:14:15 "GOLF'S SOLAID BACK AND QUIET ANDRELAXED LIKE A LIBRARY, ITNICE TO HAVE A LITTLE BITOF THIS HAPPY GILMOREMOMENT ONCE IN A WHILE."0:14:22 CHEERS ECHOINGTHE COURSE FOR STEVEYOUNG..NATSPHIL MICKELSONAND JOSH DUHAMEL..THE EXCITEMENT IS HARDTO MISS AT PEBBLEBEACH.CLUB 15 0:28:15 "IT'GREAT!

YEAH!......"0:28:19AS GOLFERS ANDCELEBRITIES PASSEDTHROUGH THE 15-THHOLE, THEY WEREINDUCTED INTO CLUB 15.AND LUCKY FOR ME, THEGROUP DID THE SAMETHINGAD LIB WE'LL CONTINUE OURCOVERAGE OF THE ATAND T PEBBLE BEACH



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