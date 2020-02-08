Creighton vs. St. John's

GREG MCDERMOTTAND THECREIGHTON MEN,MEANWHILE,HOSTING ST.JOHN'S TONIGHT...====== TIMEWINDING DOWN1ST HALF...MARCUSZEGAROWSKI TOCHRISTIAN BISHOPALLEY OOP!!
JAYSUP 47-37 AT THEBREAK...==== 2NDHALF...MORE C-U...MITCH BALLOCK TODAMIENJEFFERSON DUNK& THE DAMAGE!!CREIGHTON UPNINE...===== KIRSTENBERNTHAL BOOTHA FAN OF THAT...=== LATER2ND...JAYS NOTDONE YET...ZEGAROWSKI 3 OFHIS TEAM-HIGH 23...C-U STARTING TOPULL AWAY...===== BILLYBLUEJAY FLIPPINGOUT...===== UNDER 7 MINREMAINING ...DENZEL MAHONEY3 OF HIS 18...SIX JAYS INDOUBLEFIGURES...CREIGHTON WINS, 94-82...MOVING INTO ATIE FOR 2ND IN THEBIG EAST...