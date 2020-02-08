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'Parasite' makes history at Oscars

Video Credit: Reuters - Politics - Duration: 01:46s - Published < > Embed
'Parasite' makes history at Oscars

'Parasite' makes history at Oscars

South Korean movie 'Parasite' becomes the first foreign language film to win Best Picture at the 92nd Academy Awards in Los Angeles, California.

Gloria Tso reports.
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'Parasite' makes history at Oscars

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Social satire "Parasite" made history at the Oscars on Sunday (February 9) night, marking firsts for South Korea, director Bong Joon-Ho and non-English films. It's the first foreign language film ever to win Best Picture.

The film already made history earlier in the evening with Bong becoming the first South Korean to win best director.

In his acceptance speech, Bong also paid tribute to his fellow nominees Martin Scorsese and Quentin Tarantino.

(SOUNDBITE) (ENGLISH) SHARON CHOI, INTERPRETER FOR BONG JOON-HO, SAYING: "When people in the U.S. were not familiar with my film, Quentin always put my films on his list.

He's here, thank you so much!" BONG JOON-HO, DIRECTOR OF 'PARASITE,' SAYING: "Quentin, I love you!" The movie also took home best original screenplay.

Parasite's victory is all the more emphatic given the Oscars' recent push to overcome its lack of diversity.

Meanwhile, the top acting prizes went largely as predicted.

Brad Pitt won his first acting Oscar as Best Supporting Actor in "Once Upon a Time...in Hollywood." Laura Dern took the prize for Best Supporting Actress in "Marriage Story." And "Joker's" Joaquin Phoenix won Best Actor, becoming the second person to win an Oscar for playing the title character, after Heath Ledger posthumously won the award as the Joker in "The Dark Knight." Renee Zellweger won Best Actress for "Judy," paying tribute to her character Judy Garland onstage.

As for the show itself, the ceremony went without a host for the second year in a row.

Instead, the show opened with singer Janelle Monae performing on stage.

And comedians Chris Rock and Steve Martin, acting as de facto hosts, poked fun at the Academy for once again leaving women out of the Best Director category.



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Andrew__Roth

Andrew Roth RT @guardian: Parasite makes Oscars history as first foreign language film to win best picture https://t.co/eNaKfGSZaU 11 seconds ago

bluenuits

rest easy, sulli. RT @BuzzFeed: Parasite makes history as the first South Korean film and first foreign language film to win Best Picture! "I'm speechless.… 14 seconds ago

zomoz_nozotroz

lEELO Oscars 2020: ‘Parasite’ Makes History With Best Picture Win https://t.co/20OoRtiQ8W https://t.co/CTlOPGXcTp 26 seconds ago

nbcchicago

NBC Chicago ’Parasite’ Makes History With Best Picture Win; Phoenix, Zellweger Also Winners https://t.co/gql3bbfEdG https://t.co/IjFbPxMqyJ 34 seconds ago

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TBI Magazine #Parasite makes #Oscars history, Obama’s #AmericanFactory takes doc prize https://t.co/Db25xMHhmX https://t.co/AVMxqO4JkR 1 minute ago

The_16_BitHero

Professional Stutterer RT @pinkvilla: #BongJoonHo makes history as he takes home the #Oscar for Directing for #Parasite and gives a heartfelt tribute to his hero… 1 minute ago

DanielLWong

Daniel L. Wong Oscars 2020: ‘Parasite’ Makes History With Best Picture Win https://t.co/bIPMUa7Wxi #AcademyAwards #Asian #BestPicture 1 minute ago

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Terri Lee RT @CBSNews: "Parasite" makes Oscars history by becoming first foreign film to win best picture https://t.co/8cfojtyzRl https://t.co/uTFNeR… 1 minute ago


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Credit: Rumble     Duration: 01:46Published

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