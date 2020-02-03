Mondays are for Moms: Dealing with 'Mommy Guilt'

MOMS-- FOR THESECOND WEEK WEARE SHARING SOMEINSIGHTS FROM OURDISCUSSION WITHFOUR WESTERN NEWYORK MOMS.ONE HOT TOPIC THATCAME UP-- THEFEELING OF "MOMMYGUILT" AND HOWPEOPLE ARE SO QUICKTO MAKE JUDGMENTSON MOMS.TAKE A LISTEN.NO SUPERSNOOOOOOOOOOOOSUPERSSSSSSSSSSSSSSHI IM LISSA RAUSCHAND I WORK ATDELAWARE NORTH AS AWRITERHI IM ADRYAN PARKSAND I AM A STAY ATHOME MOMCARRIE RINEHART IM APR SPECIALIST FORBUFFALO SCHOOLSAND I OWN MY OWNBUSINESSIM DANA MARCINIAKAND I AM THE FOUNDEROF 85 WESTCOMMUNICATIONSAND MONDAYS ARFOR MOMS, THISWEEK:THE FEELING OFMOMMY GUILT ANDJUDGEMENT,WHERE DOES THATGUILT AND THATJUDGEMENT COMEFROM?SOT LISSASOT DANASOT ADRYANSOT CARRIEGETTING OVER ITWITHIN YOURSELF IS ALOT OF ITTHIS VERYCONVERSATION ISHAPPENING RIGHTNOW ON OURFACEBOOK PAGE.HEAD ON OVER RIGHTNOW, TO WEIGH INABOUT HOW YOURFEELINGETTING OVER ITWITHIN YOURSELF IS ALOT OF ITTHIS VERYCONVERSATION ISHAPPENING RIGHTNOW ON OURFACEBOOK PAGE.HEAD ON OVER RIGHTNOW, TO WEIG