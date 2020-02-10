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Michael Bloomberg Visits OKC

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:32s - Published < > Embed
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Michael Bloomberg Visits OKC

BLOOMBERG WRAPPED UP HISSECOND CAMPAIGN STOP INOKLAHOMA OVER THE WEEKEND.BLOOMBERG HELD HIS SECONDCAMPAIGN RALLY IN THE SOONERSTATE IN OKLAHOMA CITY ONSATURDAY WITH JUDGE JUDY.THE DEMOCRATIC CANDIDATESAYS ONE OF THE REASONS HEDECIDED TO JOIN THE RACE FORPRESIDENT IS BECAUSE TRUMPWAS ON TRACK TO WIN."I'm spending my money toreplace Donald trump, whenpeople complain about themoney, when I say that theysay oh spend more."EVEN THOUGH HE JOINED THERACE LATER THAN THE OTHERCANDIDATES...HE SAYS HE CAN FOCUS ONGETTING TO KNOW MORE STATES,INCLUDING SWING STATESFR




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