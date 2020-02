Propondrán aumento de tarifas de aguas residuales en Chico 30 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Propondrán aumento de tarifas de aguas residuales en Chico Se propondrá al Concejo Municipal de Chico aumentar las tarifas de aguas residuales para mejorar operaciones tras el aumento de población por el Incendio Camp. 0

shares ShareTweetSavePostSend Propondrán aumento de tarifas de aguas residuales en Chico Por meses, la planta de tratamiento de aguas residuales de chico ha estado presionada por el aumento de desechos tras el incendio camp. En octubre, reportamos como la cantidad de desechos se dispaó en un chico debido al incremento de poblacón como resultado del incendio camp. Los íderes de la ciudad dicen que tienen planes en curso de presentar una propuesta al concejo municipal de un incremento de tarifas. Fondos adicionales ayudaían a combatir los 600 mil galones extras de desechos, diarios, que la planta de tratamiento esá procesando. Los gerentes de la planta dicen que las instalaciones tambén necesitan ás personal, estan buscando contratar cuatro personas. La asociacón de medio ambiente del agua de california, la semana pasada, otoró a la planta de aguas residuales de la ciudad de chico el premio de planta del año. En gran parte debido a los esfuerzos del equipo para mantener las operaciones funcionando sin problemas, a pesar de los impactos





