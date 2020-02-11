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Financial Focus: Samsung Galaxy Z Flip

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:51s - Published < > Embed
Financial Focus: Samsung Galaxy Z Flip

Financial Focus: Samsung Galaxy Z Flip

Samsung announced a foldable cell phone, Galaxy Z Flip, in an ad that aired during the Oscars.
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Financial Focus: Samsung Galaxy Z Flip

SP500 UP 24AND GAMING...BOYD UP ALMOST THREEPERCENT.CAESARS UP ALMOST ONE AND AHALF PERCENT.MGM UP TWO PERCENT.LAS VEGAS SANDS UP TWO PERCENT.WYNN UP SLIGHTLY.RED ROCK RESORTS UP A LITTLEMORE THAN ONE AND A HALFPERCENT."SAMSUNG" HAS MADE IT.....OFFICIAL.IT ANNOUNCED....ITS NEW...FOLDABLE PHONE....IN AN OSCARS AD."THE GALAXY Z FLIP" HAS ACLAMSHELL DESIGN....LIKE THE FLIP PHONES....OF SEVERAL YEARS AGO.IT FOLLOWS....THE NEWLY RELEASES....MOTOROLA RAZR.SAMSUNG IS HOLDING AN EVENT...TO RELEASE MORE ON THE PHONE...TOMORROW.

TONIGHT'S....FINANCIAL FOCUS IS BROUGHT TOYOU BY....."CLARK COUNTY CREDIT UNION"..YOU'RE LOOKING AT A TIMELAPSEOF THE GOVERNOR'S BAL




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