Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Health Headlines - 2-10-19

Health Headlines - 2-10-19

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 03:00s - Published < > Embed
Health Headlines - 2-10-19

Health Headlines - 2-10-19

In today's health headlines we talk about how a new study shows that cooking at home is healthier than eating out and may expose you to PFAS chemicals.

Also, a cruise ship that was under quarantine due to possible coronavirus is back underway and another is still under quarantine.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Health Headlines - 2-10-19

COOKING AT HOME IS GOOD FORYOU... FOR A NUMBER OF REASONS.AND NOW?

A NEW STUDY JUST FOUNDANOTHER ONE... AND IT COULD HAVEA BIGIMPACT ON YOUR HEALTH.CAROLYN BRUCK TELLS US..

WHY YOUMAY WANT TO SKIP THERESERVATIONS..

ANDCOOK AT HOME.LIKE MANY MOMS, JANNA WALLS SEESA HOME- COOKED DINNER AS ACHANCE TO SEE EXACTLY WHAT HERKIDS ARE EATING."I MAKE THEM SOMETHING THAT'SFRESH, ORGANIC, HAS NOADDITIVES, COLORS, THERE'S AVEGETABLE,THERE'S SOMETHING GREEN."AND NOW JANNA HAS ONE MOREREASON TO COOK AT HOME.

A NEWSTUDY FOUND EATING OUT ANDGETTING FOOD TO GO MAY EXPOSEYOU TO A GROUP OF TOXICCHEMICALS CALLED PER-ANDPOLYFLUROALKYL SUBSTANCES, ORPFAS FOR SHORT."PFAS ARE WHAT'S KNOWN ASFOREVER CHEMICALS AND THAT'SBECAUSE THEY ESSENTIALLY NEVERBREAKDOWN NATURALLY.

SO ONCE THEY AREMADE THEY JUST ACCUMULATE IN THEENVIRONMENT AND THEYEND UP IN OUR WATER SUPPLY, THEYEND UP IN OUR FOOD, AND THEY ENDUP IN US."ON HIGH EXPOSURE, PFAS CHEMICALSHAVE BEEN LINKED TO SOME SERIOUSHEALTH PROBLEMS,INCLUDING AN INCREASED RISK OFCANCER, OBESITY, HIGHCHOLESTEROL, THYROID DISEASE ANDGROWTH AND LEARNING DELAYS INSOME BABIES AND CHILDREN.PFAS CHEMICALS ARE EVERYWHERE.YOU WILL FIND THEM IN THESURFACES OF SOME NON- STICKPANS, IN THE LINING OF TYPICALTAKE-OUTCONTAINERS AND PIZZA BOXES.THEY ARE USED TO KEEP GREESEFROM SEEPING THROUGH.

"WE DON'TKNOW HOW MUCH OF OUR INDIVIDUALEXPOSURE COMES FROM FOODPACKAGING EXACTLY,BUT WHAT THIS STUDY DID SHOW ISTHAT PEOPLE WHO COOKED AT HOMEMORE, HAD LOWER LEVELS OF PFASIN THEIR BLOOD THAN PEOPLE THATATE OUT MORE FREQUENTLY."KEVIN LORIA AT CONSUMER REPORTSSAYS THERE ARE SEVERAL THINGSYOU CAN DO TO LIMIT OUREXPOSURE.STARTING WITH MORE FRESHFOOD.....OR WHEN YOU DO GO OUTTO EAT OR BRING FOOD IN, IT'SWORTH SIMPLY GETTING THE FOODOUT OF THE TO-GO BOXES RIGHTAWAY.ALSO, DON'T STORE OR RE-HEAT THEFOOD IN THE CONTAINERS THEY CAMEIN.THE CHEMICAL CAN ALSO INCREASECHOLESTREROL... AND INTERFEREWITH THEBODY'S NATURAL HORMONES.A CRUISE SHIP... FORCED TO STAYIN PORT AFTER A CORONAVIRUSSCARE...IS BACK OUT AT SEA TONIGHT.ROYAL CARIBBEAN'S ANTHEM OF THESEAS ARRIVED IN NEW JERSEYFRIDAY..

WITH A FAMILYOF FOUR ON BOARD... WITHCONCERNING SYMPTOMS.THEY HAD RECENTLY TRAVELED TOCHINA... BUT IT TURNS OUT..

THEYONLY HAD THE FLU... NOTTHE CORONAVIRUS.THE SHIP HAD TO CHANGE ITSITINERARY AS A RESULT... ANDOFFERED ALL THOSE ONBOARD... HALF OFF A FUTURECRUISE.IT'S A DIFFERENT STORY FOR THEDIAMOND PRINCESS -- WHICH ISSTILL UNDERQUARANTINE IN JAPAN.MORE THAN A HUNDRED PASSENGERSON BOARD HAVE CAUGHT THECORONAVIRUS... ANDTHE OTHERS ARE STUCK IN THEIRSTATEROOMS... WITH LITTLECONTACT WITH THE OUTSIDEWORLD.ONE COUPLE FROM PENNSYLVANIAWERE CELEBRATING THEIR 33RDANNIVERSARY ONTHE SHIP... AND HAD NO IDEATHEIR TRIP WOULD END LIKE THIS.WILLIAM SMEDLEY, YORK COUNTY"WE'RE PRETTY MUCH IN OUR CABINALL THE TIME UNTIL THEY GIVE USTHE OPPORTUNITY TO GO OUT ONTHE DECK, AND THEN WE GO OUT ONTHE DECK IN SMALL GROUPS, AND WEHAVE MASKS ON, AND WE WEREN'TWEARING GLOVES, BUT NOW WESANITIZE OUR HANDS."MEALS ARE BEING DELIVERED TO THESTATEROOMS. PASSENGERS HAVE ALSOBEEN GIVEN THERMOMETERS... TOKEEP TRACK OF THEIRBODY TEMPERATURE.IF A FEVER DEVELOPS... THEY HAVETO CONTACT THE CREW TO TESTTHEM.THE SHIP IS UNDER QUARANTINEUNTIL



Recent related news from verified sources

Medtronic's Geoff Martha, Brigth Health's Bob Sheehy selected to national list of executives to watch

Medtronic's next CEO, Geoff Martha, and Bright Health's current CEO, Bob Sheehy, have been selected...
bizjournals - Published

Coronavirus: World facing shortage of protective equipment against deadly virus, WHO says

Coronavirus: World facing shortage of protective equipment against deadly virus, WHO saysThe world is facing a shortage of personnel protective equipment against coronavirus, according to...
WorldNews - Published


You Might Like


Tweets about this

CKitsakis

Christian Kitsakis RT @DrPaulMason: Scaremongering media headlines on bone health health and ketogenic diets have misrepresented the actual evidence. Here is… 2 minutes ago

VinaLovesmoldy

viena RT @things_royal: Vain? Playing victim? These headlines just don’t go together. This can’t be the same person, talking about mental health… 15 minutes ago

CathyFarrow1

Cathy Farrow As coronavirus hogs headlines, flu season is in full swing across Canada | CTV News https://t.co/ePx1LsHL5o 26 minutes ago

Berrycha_

ベリー RT @tokyointerloper: 37% of Japanese children who end up in an orphanage have a disability, and 66% are abused, according to the ministry o… 29 minutes ago

BanzonTuesday

Tuesday Banzon RT @Pharmacy2mydoor: One of UK’s biggest headlines today! Doctors can prescribe medical cannabis from November, 1 #pharmacytomydoor #stayf… 30 minutes ago

tokyointerloper

Tokyo Interlopers 37% of Japanese children who end up in an orphanage have a disability, and 66% are abused, according to the ministr… https://t.co/uWjk9nvuMR 47 minutes ago

loserleaves

Loser Leaves RT @BaldingsWorld: Wasn't the best choice but lots of headlines talking about the health issues would then be considered racist. Furthermor… 1 hour ago

zoramikau_

Cory Surprised we haven't reached "trans youth snubbed health care" Oscar level headlines yet in this neoliberal hellscape we live in 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Health Headlines - 2-7-19 [Video]Health Headlines - 2-7-19

In today's health headlines we talk about the Coronavirus and how it is impacting cruise lines. Many middle age people are worried about the cost of medical insurance. Today is national wear red day to..

Credit: Rumble     Duration: 03:32Published

Healthwatch: Social Media May Sway Food Choices [Video]Healthwatch: Social Media May Sway Food Choices

A look at the latest health headlines.

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 00:51Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.