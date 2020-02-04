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Tuesday Morning Forecast: Rounds Of Rain Continue

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:26s - Published < > Embed
Tuesday Morning Forecast: Rounds Of Rain ContinueMeteorologist Llarisa Abreu has the latest forecast.
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Tuesday Morning Forecast: Rounds Of Rain Continue

CHANCE DRIVING THROUGH T MORERAIN IS EXPECTED THERE THISWEEK.5:16 ON THIS TUESDAYMORNING.WE ARE GETTING A DOSE OF RAINOURSELVES TODAY, LLARISA.ABSOLUTELY RIGHT.JIM, JANELLE, DEALING WITH THERAIN.WE'VE BEEN DEALING WITH ITSINCE YESTERDAY.AND THAT'S PARTIALLY DUE TOTHE COLD FRONT THAT IS DRAPEDOVER THE REGION, BEEN SENDINGUS SERIES OF STORMS, AND THATIS HEAD OUR WAY.TAKE LOOK HERE AT ALL OF THEBATCH OF RAIN THERE IS WILL BEMOVING INTO OUR REGION, OVERTHE NEXT SEVERAL HOURS, OR SO.BUT THE NICE THING IS WE WILLSEE THAT RAIN TAPER OFF AS WEHEAD TOWARD THE AFTERNOON ANDEVENING HOURS, ANOTHER THINGI'M WATCHING FOR US, IS THATTEMPERATURES TODAY WILL BE ONTHE MILDER SIDE.ONCE AGAIN.RIGHT NOW, PHILADELPHIASITTING AT 46 DEGREES.FORTY-NINE IN WILDWOOD, 51 OUTIN ATLANTIC CITY, WE HEADTOWARD MOUNT POCONO,TEMPERATURES AT THE MOMENT AREAT 36 DEGREES, READING AT 43.AND YOU WILL TOWN SEE THESETEMPERATURES CLIMB OVER THENEXT SEVERAL HOURS.PHILLY, YOU'LL BE TONGUE OFFAT 52 BY THIS AFTERNOON ONCEAGAIN WITH RAIN THROUGHOUT THEMORNING, TAPERING OFF BY THEAFTERNOON HOURS WEDNESDAY ASUN WILL BE RETURNING, RAINRETURNING LATE WEDNESDAY, TONEGIVE WAY TO NASTY THURSDAY,GOING TO BE ANOTHER MESSY ONE,BUT NOTICE, THOSETEMPERATURES, STAYINGRELATIVELY MILD OUT THERE.YOU'LL BE AT 56 THURSDAYAFTERNOON, AND THEN TAKE ALOCK AT THE DRAMATIC DROP.



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