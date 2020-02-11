Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Cape Coral City Manager investigations

Cape Coral City Manager investigations

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:49s - Published < > Embed
Cape Coral City Manager investigations

Cape Coral City Manager investigations

The Cape Coral Mayor did not give information to City Council about the Finance Department not filing payroll taxes correctly.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Cape Coral City Manager investigations

45-YEARS-OLD, BUT THEY HAVE NOTRELEASED THE NAMES OF EITHERPERSON WHO DIED.WE HAVE NEW UPDATES THISMORNING... ON THE INVESTIGATIOINTO CAPE CORAL CITY MANAGERJOHN SZERLAG.ACCORDING TO CITY COUNCIL, THEFINANCE DEPARTMENT DID NOT FILEPAYROLL TAXES CORRECTLY... WHICHLED TO MORE THAN 400-THOUSANDDOLLARS IN PENALTIES AND GAS TAXMONEY BEING WITHHEAD FROM THECITY.SZERLAG IS ACCSUED OF NOT GIVINGTHAT INFORMATION TO COUNCILMEMBERS.MAYOR JOE COVIELLO SAYS THE CITYBASICALLY JUST HAS TO WAIT,UNTIL FLORDIA DEPARTMENT OF LAWENFORCEMENT FINISHES THEIRINVESTIGATION."they cant proceed and finishthere’s until FDLE finishestheirs" (SOT IN SAN) 38-42 JoeCoviello//Mayor of Cape CoralTHE MAYOR SAYS ONCE THEY’REDONE... THE CAPE CORAL POLICEAND FIRE DEPARTMENTS WILLINVESTIGATE.HE SAYS THOSE INVESTIGAT




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Cape Coral man calling for change to city hall parking enforcement [Video]Cape Coral man calling for change to city hall parking enforcement

A Cape Coral man is calling for change to its city hall parking enforcement. That's after he found multiple vehicles, included city-owned cars, parked in 'trailer only' spaces.

Credit: Rumble     Duration: 02:19Published

City Manager investigation update [Video]City Manager investigation update

City Council awaiting for several agencies to finish investigations into City Manager

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 01:39Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.