El consejo de Chico hará la segunda lectura de distritos electorales
Esta noche en una reunión pública, el consejo de la ciudad de Chico llevará acabo la última fase necesaria, para la adopción de la votación por distritos.

shares ShareTweetSavePostSend El consejo de Chico hará la segunda lectura de distritos electorales El consejo de la ciudad de chico esá llevando a cabo una reunón extra, para adoptar los distritos electorales.. Johan castellanos hablo con el gerente de la ciudad esta mañana. Johan que sigue despés de este proceso. Esta noche se llevara a cabo la segunda lectura de la ordenanza y los miembros del consejo daán la votacón final para la adopcón del nuevo sistema distrital. Pkg luego de un proceso que inicó hace ás de dos meses, el consejo de la ciudad de chico esá reunido esta noche para finalmente adoptar la ordenanza, que establece las votaciones por distritos. "si el consejo de la ciudad avanza, lo cual se anticipa basado en la ordenanza que tienen, y la aprueban entonces en 30 ías entra en efecto". La ciudad indica que la reunón de esta noche es una formalidad, porque el consejo de la ciudad ya aproó el mapa final de los distritos electorales y la ordenanza el pasado cuatro de febrero. Despés de escuchar el descontento del úblico en esa reunón, el concejo ordeno al deógrafo reordenar la secuencia y numeracón de los distritos. Si la segunda lectura de esta noche es aprobada, entonces los distritos uno, tres, cinco y siente tendán elecciones para escoger a un concejal en noviembre de este año. Los distritos dos, cuatro y seis, tendán elecciones en noviembre del 2022 para escoger a su concejal. Desde que tuvo edad para votar fernando salas lo ha hecho. El pertenece a la fraternidad psilon sigma rho de chico state y hace un llamado a los hispanos para que conozcan a sus candidatos. "ahora que quieren tener nuestro voto es importante que tengamos a alguien que pueda escuchar nuestras demandas y que nos pueda representar apropiadamente por que nosotros los latinos si tenemos poder". La votacón por distritos vino luego que, la ciudad recibiera una amenazada de demanda por millones de ólares, si no cumpían con el california voting rights act. "esto es realmente para alentar la representacón de las poblaciones minoritarias en los consejos municipales como funcionarios electos". "es muy importante porque la persona que representa esa parte de la poblacón, tiene que ser alguien que vive de aí de esa comunidad." Una vez que esta ordenanza sea adoptada, el personal de la ciudad trabajaá con el abogado de la ciudad para que todo esé listo para las elecciones de noviembre. Los concejales tendán mandatos de cuatro años. Seún el gerente de la ciudad el mapa seá replanteado luego del censo y el proceso de zonificacón electoral tendá que ser





