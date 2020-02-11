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The Simpsons predicted the coronavirus outbreak?

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:47s - Published < > Embed
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The Simpsons predicted the coronavirus outbreak?

Announcer: TONIGHT'S FACT ORFICTION IS BROUGHT TO YOU BYAMERICA'S FINEST CARPET.Steve: IN TONIGHT'S FACT ORFICTION WE ARE LOOKING INTOANOTHER CLAIM ABOUT THE SIMPSONSPREDICTING A BIG NEWS EVENT.THE STORY THIS TIME IS THAT THETV SHOW EERILY PREDICTED THEOUTBREAK OF THE CORONAVIRUS.A SERIES OF IMAGES PUT OUTONLINE CLAIMS TO SHOW A 1993EPISODE IN WHICH RESIDENTS OFSPRINGFIELD HAVE SYMPTOMS OF THECORONAVIRUS WITH A NEWS REPORT.THIS IS ALL FICTION.THE SICKNESS IMAGES ARE FROM A1993 EPISODE IN WHICH THECHARACTERS DEAL WITH THE




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