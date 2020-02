Crece tensión en campaña de Trump 1 hour ago < > Embed Video Credit: KKEY-LP - Published Crece tensión en campaña de Trump entre partido republicano Crece tensión en campaña de Trump entre partido republicano 0

shares ShareTweetSavePostSend Crece tensión en campaña de Trump De elecciones. Lderes del partido republicano dicen estar enfadados por la campaña de donald trump, que segn ellos continua saliendose de tono. Claudia rodrguez, nos tiene ms. claudia rodriguez: as es, esto luego de que donald trump alabo a familias militares despues de haber criticado publicamente a una de ellas. Hoy veteranos de la guerra en el capitolio presionaron al partido republicano que denuncie a trump. Segn fuentes de la cadena de television n- b-c, el partido esta a punto de intervenir expresando frustracion con el desarrollo de la campaña del magnate. En particular, aparentement e estan en desacuerdo con cmo ha manejado el magnate su enfrentamient o con los padres musulmanes de un soldado estadounidens e muerto en irak. Los lideres del partido republicano argumentan que la campaña necesita enfocarse mas en hillary clinton. Por su parte clinton esta ataquando los negocios de trump como tactica. Segun el ultimo sondeo, clinton ahora ha tomado una ventaja de diez puntos sobre trump. Soy claudia rodrguez, telemundo valle central. Norma:





