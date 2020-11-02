HS Hoops 2/11/20: Mill. North/PLVS & Roncalli/Bennington

TOMORROW ONFS-1...HIGH SCHOOLHOOPS...TOP RANKEDMILLARD NORTHHOSTING 8THRANKED PAPIOSOUTH...THE MUSTANGSTRYING TOIMPROVE TO 18-AND-TWO ON THESEASON...=== 1ST QTR...MILLARD NORTH'SSAINT THOMAS TOMAX MURRELL FORTHE DUNK!!!MUSTANGS STARTSTHE GAME ON AN11-2 RUN...===== LATER1ST...TITANSRALLY...JARED MATTLEY 2OF HIS GAME-HIGH32!!
BUT ITWOULDN'T BEENOUGH..MUSTANGS HANGON, 61-56...CLASS B TOP TENMATCHUP...OMAHARONCALLI HOSTINGBENNINGTON...THE BADGERSBRINGING THEIRTEN GAMEWINNING STREAKINTO THE HOME OFTHE CRIMSONPRIDE TONIGHT...====== 3RD QTR...BENNINGTON'SGRADY CORRIGAN3 OF HIS GAME-HIGH 27....BADGERS WITHIN3...===== COACHSTOFFEL NOTCONCERNED...=========BECAUSE HE HASTHIS GUY...JACKDOTZLER...GREAT GIVE ANDGO HERE ....HOOPAND THE HACK!!RONCALLI WINS,70-60 ...