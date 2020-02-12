AAP sweeps Delhi polls 2020: Arvind Kejriwal to take oath on Feb 16th|OneIndia News
ARVIND KEJRIWAL ELECTED AS LEADER OF LEGISLATIVE
PARTY AND TO TAKE OATH ON 16th FEB, DELHI CONG INCHARGE PC CHAKO RESIGNS AFTER POLL DRUBBING, SHARMISTHA MUKHERJEE TO CHIDAMBARAM: HAS CONG OUTSOURCED TASK OF DEFEATING BJP TO STATE PARTIES, PM MODI: EXTREMELY DELIGHTED ABOUT US PRESIDENT'S INDIA VISIT, SECOND BATCH OF FOREIGN DIPLOMATS ARRIVE IN J&K FOR A 2-DAY VISIT, ASSAM NRC DATA DISAPPEARS FROM CLOUD BUT HOME MINISTRY SAYS 'TECHNICAL ISSUE'