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Idaho man on cruise ship quarantined due to coronavirus

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Idaho man on cruise ship quarantined due to coronavirus

Idaho man on cruise ship quarantined due to coronavirus

A group of cruise ship passengers remain quarantined at sea as the number of diagnosed cases of coronavirus on-board continues to grow.
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Idaho man on cruise ship quarantined due to coronavirus

THANKS RACHEL...AGROUP OF CRUISESHIP PASSENGERS...REMAINSQUARANTINED ATSEA... AS THENUMBER OFDIAGNOSED CASESOF CORONA VIRUSON BOARD...CONTINUES TOGROW.TIM POND... OFBUHL... IS ONE OFTHE MORE THANTHREE-THOUSANDPEOPLE STUCK ONTHE DIAMONDPRINCESS CRUISESHIP... FLOATING OFFOF THE COAST OFJAPAN.POND SAYS,GENERALLY... THECRUISE COMPANYHAS BEENCOMMUNICATINGWELL WITHPASSENGERS --KEEPING THEM UP TODATE ON THENUMBER OF NEWCASES EACH DAY.HE ALSO SAYS EACHPASSENGER HAS ATHERMOMETER... TOTEST THEMSELVESDAILY ."I RAN OUT OFMEDICINE BUTPRINCESS HAS BEENGOOD, THEY'VESUPPLIED ALL OF IT,THEY'VE REFILLEDALL OF IT AND THEYDID SO AT THEIREXPENSE.

IT TOOKTHEM A FEW DAYS TODO SO BUTCONSIDERINGTHEY'RE SUPPLYINGFOR OVER ATHOUSAND PEOPLE,I'M SURE IT TOOK AFEW DAY TO."TIM HAD A FEVER AFEW DAYS AGOBUT SAYS HE'SFEELING BETTERNOW.IF ALL GOES WELL,



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6 On Your Side Idaho man on cruise ship quarantined due to coronavirus https://t.co/KGsCPOVEMh https://t.co/8WH02xqGLI 12 minutes ago

advocatesidaho

The Advocates An #Idaho man has kept in touch with the world through Facebook after his cruise ship was quarantined due to the… https://t.co/XcH8TVxXlp 2 days ago


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