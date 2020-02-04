Ballroom dancing and heart health

(AD LIB BUMP)FEBRUARY IS THE MONTH OF LOVE...AND I’M NOT JUST TALKING ABOUTVALENTINE’S DAY.
IT’S ALSO HEARTHEALTH MONTH.THERE ARE SEVERAL WAYS TO KEEPYOUR HEART HEALTHY... BUT THISMORNING, WE’RE TALKING ABOUT ONEEXERCISE THAT WILL GET YOUCLOSER TO YOUR SIGNIFICANTOTHER... BOTH PHYSCIALLY ANDEMOTIONALLY... BALLROOM DANCING!I’M HERE WITH YURIY ANDALEXANDRA DATSYK -- OWNERS OTHE FRED ASTAIRE DANCE STUDIOSOF BONITA SPRINGS.(AD LIB INTERVIEW)--- WILL HELP COUPLESREDISCOVERE THE PASSION IN THEMARRIAGE, SAVE THEIRRELATIONSHIP AND IMPROVE THEIRFITNESS.-- GIVING AWAY FREE INTRODUCTORYBALLROOM DANCE LESSO