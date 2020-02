Stewart evalua a Jim Curtin 4 days ago < > Embed Video Credit: WFMZ Allentown, PA - Published Stewart evalua a Jim Curtin Stewart evalua a Jim Curtin 0

shares ShareTweetSavePostSend Stewart evalua a Jim Curtin 4-2. >>>roberto vinces: en la mls el director deportivo de la union de filadelfia piensa en el futuro del equipo. Earnie stewart dijo que hasta el momento el club no renovara el contrato a los siguentes jugadores. Matt carroll, matt jones, el brasileqo anderson, taylor washington, el colombo-americano walter restrepo y cole missimo. Y sobre el entrenador jim curtin,, stewart dijo lo siguiente. >>> earnie stewart pienso que a principios de la temoprada se mostro la confianza en el equipo. ?cosas podrian pasar en medio de la temporada para que se vaya la confianza? Si. ?hubieron conversaciones y cambios en el equipo para que sea de nuestro estilo y sistema? Si. Tuvimos buenas conversaciones y pienso que jim hizo un trabajo fantastico. >>>roberto vinces: la union de filadelfia termina la temporada con un record de 11





You Might Like

Tweets about this