Phillies Single Day Tickets Now On Sale

THOUGHTS AND WELL WISHES AREWITH JAY BOW MEISTER AND THE ST.LOUIS BLUES.BASEBALL FANS IT IS THAT TIMEOF YEAR.SINGLE GAME TEXT FOR THEPHILLIES 2020 SEASON ARE NOW ONSALE."EYEWITNESS NEWS" AT CITIZENSBANK PARK THIS MORNING WHEREFANS LINED UP TO GET FIRST DIBSON SEATS.AT THE MOST COVETED GAMES THEFIRST PEOPLE IN LINE ALSO HADANOTHER INCENTIVE.THEY RECEIVED AN AARON NOLABOBBLE HEAD.ANOTHER BIG DRAW THIS SEASON ISWELCOMING NEW MANAGER JOEGIRARDI.PHILLIES FANS WAYNE BOOSTER SAYSHE GETS IN LINE EARLY EVERY YEARTO GET TICKETS FOR THE SEASONOPENER.KIDS LOOK FORWARD TO GETTINGOUT OF SCHOOL EARLY MUCH THAT'STHE HOOK, RIGHT.WE ALL COME UP, YOU KNOW, ACOUPLE HOURS EARLY MUCH GET SOMELUNCH.YOU KNOW, WATCH THE TEAM COMEOUT AND THEY ALL PARADE DOWN INRIGHT FIELD, YOU KNOW, SO YOUGET TO SEE I WASLY PLAYERS.GOT THREE GAMES.THREE GAMES.ANGELS, I LIKE MY MIKE TROUT.I GOT, LET'S SEE, THEN THE ROYHALLADAY GAME.I WAS A HUGE ROY HALLADAY GUY.I'M REAL EXCITED FOR THE SEASONAS YOU CAN TELL.