Telemundo Abilinea 2 days ago < > Embed Video Credit: KRBC - Published accidente de autobus de iraan puede relacionar drogas o alcohol accidente de autobus de iraan puede relacionar drogas o alcohol 0

shares ShareTweetSavePostSend Telemundo Abilinea De las redes sociales...esto es telemundo abilinea. Sus noticias locales en linea, yo soy jackie haidar hace tan solo dos semanas que un autobus que transportaba a porristas del distrito escolar de ira-an se estrel? Con un cam?n de 18 ruedas en el oeste de tejas----el choque le arreba? La vida a un patrocinador de las porristas y tamb?n de? Heridas a varias de las chicas---ahora los investigadores creen que drogas o alcohol pod?an haber jugado al?n papel en el accidente----el departamento de seguridad ?blica de tejas confir? Que han tomado muestras de sangre del conductor del camion de 18 ruedas y el d-p-s nos dijo que toma? Entre 14 a 45 ?as para que tengan los resultados de regreso--- para mas noticias visite telemundoabilene.com un oficial canino de clyde es? De regreso en la fuerza cumpliendo el?ltimo deseo de su sue?o--- sue?o---el oficial canino de nombre gracie recib? Su certificado por segunda vez como perro detector de nar?ticos junto con su nuevo due?o,, el sargento doherty---- gracie estaba temporalmente retirada de las calles mientras que estaba bajo el cuidado de su previo due?o, el oficial brian campbell---- campbell----dicho oficial fue diagnosticado con ?ncer y lamentablemente mur? En el mes de junio---desde entonces,, gracie ha pasado los?ltimos meses pereparandose para regresar a las calles,, lo cual fue el deseo final del oficial campbell--- dias muy ventosos,, que significa esto para las temperaturas,, german?? German??muchas gracias jackie...amigos de de las redes sociales, que tal como les va? Comenzemos con nuestro maz radar y esque continua vigente la vigilancia de inundaciones repentinas debido a las tormentas de los dias pasados...pero el pronostico no es nada alentador ya que se esperan mas tormentas para la noche de el miercoles y el jueves en la madrugada...para esta noche se espera una por ciento de probabilidad...por su puesto esta noche les tendre el reporte actualizado...amigos de facebook los esperamos. Esto fue telemundo abilinea, sus noticias locales en linea, yo soy jackie haidarrecuerden que pueden seguir su noticiero a su manera de lunes a viernes. 5 y 10 de la noche por telemundo abilene y a traves de telemundoabilene.com . Buenas





You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Telemundo Abilínea 0330 telemundo abilinea Credit: KRBCPublished 1 day ago TELEMUNDO ABILINEA TELEMUNDO ABILINEA 01/06/2017 Credit: KRBCPublished 2 days ago