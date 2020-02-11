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'Brand photography' becoming more popular among online dating crowd

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:58s - Published < > Embed
'Brand photography' becoming more popular among online dating crowd

'Brand photography' becoming more popular among online dating crowd

Online dating sites and dating apps have given a jolt to the professional photography industry, especially at a time when the majority of Americans say online dating has lost its stigma.
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'Brand photography' becoming more popular among online dating crowd

PHOTOGRAPHY INDUSTRY.ESPECIALLY AT A TIME WHEN THEMAJORITY OF AMERICANS NOW SAYONLINE DATING HAS LOST ITSTIGMA.

PEW RESEARCH REPORTS &59-PERCENT OF PEOPLE SAY*ONLINE DATIN* IS A GOOD WAYTO MEET SOMEONE.

W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVEMONDALE REPORTS ON THE SPIKEIN*BRAND PHOTOGRAPH* AND ITSBOOST TO*LOVE AND BUSINESS*YOU ARE THE REASON THIS HOUSEIS GOING TO SELL MONIKAPHILLIPS SELLS*MILLIONDOLLA* HOMES &.

FANTASTIC”“TEN PLUS YEARS” AND SHEKNOWS WHAT IT TAKES TO SELLTHEM.“I LOVE IT WHEN YOU GIVEME A NICE SMILE LIKE THAT”VOILA”“WESOMETHING” THE WAY PEOPLEHIRE CPAS, ATTORNEYS - IS THESAME WAY I HIRE A PROFESSIONALPHOTOGRAPHER THIS IS A*BRANDING PHOTOGRAPH* SESSIONWITH JUPITERFORMER FED EX EMPLOYEE WHOLEFT HIS JOB IN 2001 -UNHAPPY.“I DIDNSUPER SUCCESSFUL IN A COMPANYAND NOT BE SUCCESSFUL IN MYOWN PERSONAL LIFE” HEHAPPINESS AS THE OWNER OF THISJUPITER-BASED PHOTOGRAPHYSTUDIO& THE BIGGEST CHANGEWOULD COME IN 2015 - AFTERTRYING ONLINE DATING.

”I LOVEMY CAREERÃBUT I GET TO GOHOME AND I LOVE MY WIFE” CALLIT THE*RIGHT UNIO*, OR THE*RIGHT BUSINESS DECISIO*&ITWAS HIS WIFEA*PERSONAL BRAND PACKAGESERVIC* FOR PEOPLE LOOKINGFOR LOVE ONLINE.“YES, I DOBELIEVE IN THAT” SITES LIKEE-HARMONY SAY ITINVESTMEN* TO HAVE GOODPHOTOS TAKEN OF YOURSELF&ONLINE DATING PHOTOGRAPHY ISNOW A BIG PART OF HISBUSINESS.

”HALF.

50-PERCENTITTYPICALLY MY DEMOGRAPHIC ISBETWEEN 35 AND 65- YEARS-OLDNATBURST“ITWORDS I GUESS” A COUPLEREDEFINING THE BUSINESSRELATIONSHIP.

WITH A CLIMBINGSUCCESS RATE.“BRANDING WILLTAKE TIME AND MONEY&.PACKAGESHERE START AT 390ÃBUT PEOPLESOME PEOPLE HAVE SPENTTHOUSANDS (UP TO $5,000).

THEWORD HERE IS INVESTMENT.ARTHUR MONDALE WPTVNEWSCHANNEL 5”NOW TO A CONSUMER AL




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Arthur Mondale Still #single? Dating experts say it’s worth the investment to have good photos taken of yourself. Have you conside… https://t.co/3aCx6Sab01 14 hours ago

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