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'Imagine That": 2 Works For You Today Sat Down With Lt. Gov. Matt Pinnell

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 06:12s - Published < > Embed
'Imagine That': 2 Works For You Today Sat Down With Lt. Gov. Matt Pinnell'Imagine That": 2 Works For You Today Sat Down With Lt. Gov. Matt Pinnell
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'Imagine That": 2 Works For You Today Sat Down With Lt. Gov. Matt Pinnell

AND THAT IS PART OF THENEW BRANDING CAMPAIGN FORTHE STATE OFOKLAHOMA... "IMAGINE THAT."AND STATE LEADERS WANT THENEW LOOK TO REVAMP TOURISM,IMPROVE JOB RECRUITMENT, ANDBRING INVESTORS TO THESOONER STATE.THE NEW CAMPAIGN WASUNVEILED YESTERDAY BYGOVERNOR KEVIN STITT... ANDOUR GUEST THIS MORNING,LIEUTENANT GOVERNOR MATTPINNELL... WHO'S ALSO THESTATE'S SECRETARY OF TOURISMAND BRANDING.

THANKS FORJOINING US.Q) WHY DID OKLAHOMA NEED ALOGO AND TAGLINE?

AND WHATINSPIRED THE NEW BRAND?Q) HOW DID YOU SETTLE ONTHIS CURRENT LOGO ANDTAGLINE?Q) SO YOU WANT THIS LOGOEVERYWHERE.

WHAT DOES ITTAKE TO ROLL OUT A NEWIMAGE CAMPAIGN.

Q) SOMEPEOPLE CALLED IT THE"TEXAS STAR" IN THE LOGO.WAS THERE AN EFFORT TO HAVEFAMILIAR IMAGERY?

Q) LET'STALK COST.

HOW MUCH DID THENEW LOGO COST AND WHERE DOESTHE MONEY COME FROM?Q) ALONG WITH THE ROLLOUT,HIGHWAY SIGNS AND AGENCYWEBSITES WILL BECHANGED OVER.

WHEN WILL WESTART SEEING THENEW BRAND?

WILL ODOT PAY FORTHE NEW SIGNS?

Q) WHO ARETHE PEOPLE BEHIND THISCAMPAIGN?THANKS FOR JOINING US THISMORNING.




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