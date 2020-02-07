Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Financial Focus for Feb. 13, 2020: Ford recalls, making financial ends meet

Financial Focus for Feb. 13, 2020: Ford recalls, making financial ends meet

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:16s - Published < > Embed
Financial Focus for Feb. 13, 2020: Ford recalls, making financial ends meet

Financial Focus for Feb. 13, 2020: Ford recalls, making financial ends meet

In Thursday's Financial Focus, we have a check of the stock market, Ford recalls and making financial ends meet.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Financial Focus for Feb. 13, 2020: Ford recalls, making financial ends meet

S-P 500 IS DOWN 6 POINTS...AND IN LOCAL GAMING...BOYD IS DOWN POINT 2PERCENT...CAESARS IS UP POINT 7PERCENT...MGM IS DOWN 6 PERCENT...LAS VEGAS SANDS IS UP POINT 4PERCENT WYNN IS DOWN 2PERCENT...RED ROCK RESORTS IS UP 1PERCENT.IN TONIGHT'S....FINANCIAL FOCUS...FORD IS RECALLING.....A QUARTER MILLION VEHICLESINCLUDING.....SOME POLICE VEHICLES.....THAT COULD CRASH.....WITHOUT WARNING.THE CAR MAKER SAYS THERE AREPROBLEMS WITH THE VEHICLESSUSPENSION.THE RECALL COVERS THE FORDFLEX, LINCOLN M-K-T, AND TWOVERSIONS OF THE TAURUS...WHICHINCLUDES ONE THAT IS USED BYSOME POLICE DEPARTMENTS.AS OF RIGHT NOW, FORD SAYS NOACCIDENTS HAVE BEEN REPORTED.A NEW STUDY FROM "SALARYFINANCE" SHOWS....ABOUT A THIRD OF AMERICANS RUNOUT OF MONEY....BEFORE THEIR NEXT PAYDAY.AND....WHILE LOW INCOME WORKERSEXPERIENCE THIS THE MOST....IT ALSO HAPPENS TO PEOPLE.....MAKING -6- FIGURES.ABOUT -32- PERCENT OF PEOPLEMAKING MORE THAN.....200- THOUSAND DOLLARS A YEARRUN OUT OF MONEY.....BEFORE THEIR NEXT CHECK.MANY OF THOSE PEOPLE ARE MAKINGENDS MEET.....BY USING CREDIT CARDS ANDLOANS.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS....




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Financial Focus for Feb. 10, 2020 [Video]Financial Focus for Feb. 10, 2020

Financial Adviser Steve Budin discusses the jobs report and the president&apos;s proposed budget.

Credit: Rumble     Duration: 02:54Published

Financial Focus: USDA, Amazon [Video]Financial Focus: USDA, Amazon

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas. For those looking to cut costs on their grocery bill, the USDA has published a monthly food plan..

Credit: Rumble     Duration: 01:24Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.