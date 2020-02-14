Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Lelan's afternoon forecast: Thursday, February 13, 2020

Lelan's afternoon forecast: Thursday, February 13, 2020

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 01:04s - Published < > Embed
Lelan's afternoon forecast: Thursday, February 13, 2020Lelan's afternoon forecast: Thursday, February 13, 2020
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Lelan's afternoon forecast: Thursday, February 13, 2020

Lelan: HI,EVERYONE.I'M LELAN STATOM.Meryll: I'M MERYLL ROSE.GREAT TO YOU ALONG FOR "TALK OFTHE TOWN".Lelan: RAIN THIS MORNING BUT ACOUPLE OF DRIER DAYS ON THE WAY.Meryll: IF YOU DON'T MIND THECOLD.Lelan: THAT'S THE DOWN SIDE.IT WILL BE COLD FOR US OUTTHERE.TEMPERATURES AREN'T GOING TOMOVE A LOT FOR US THISAFTERNOON.LET'S SHOW YOU WHAT'S HAPPENINGNOW.WE'LL MAKE OUR WAY DOWN TOLAWRENCEBURG.40 DEGREES IN THE LAWRENCEBURGAREA.YOU PICKED UP .4 OF AN INCH OFRAINFALL YOUR WAY IN THE EARLYMORNING HOURS.HERE IN NASHVILLE, WE'VE GOT ACURRENT READING FOR YOU NOWRIGHT AT 41 WITH A WINDNORTHWEST AT 13.IT FEELS LIKE 34.THERE'S RADAR.THE GOOD NEWS IS RAIN IS OUT OFHERE.THERE MAY BE A SPRINKLE OR SO INTHE EASTERN COUNTIES, BUT THINGSARE LOOKING GOOD.CHECK THE TEMPERATURES.WE'RE IN THE UPPER 30s, LOW 40sACROSS MOST OF OUR AREA.HERE'S WHAT'S UP THIS AFTERNOON.THAT NASHVILLE TEMPERATURE MAYINCH UP ANOTHER DEGREE OR TWO.THAT WILL BE IT.A G




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Lelan's morning forecast: Thursday, February 13, 2020 [Video]Lelan's morning forecast: Thursday, February 13, 2020

Lelan's morning forecast: Thursday, February 13, 2020

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 03:13Published

Lelan's early morning forecast: Thursday, February 13, 2020 [Video]Lelan's early morning forecast: Thursday, February 13, 2020

Lelan Statom's early morning forecast for Thursday, February 13, 2020.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 02:28Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.