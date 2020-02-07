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One dead after shooting near 35th & Hamilton

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One dead after shooting near 35th & Hamilton

NEWS TONIGHT ...OMAHA POLICE SAYONE PERSON DIEDIN A SHOOTINGNEAR 35TH ANDHAMILTON.REPORTERSYDNEY GRAY ISLIVE AT THE SCENEWITH THE DETAILS.GOOD EVENINGJENNY.THERE'S STILL AHEAVY POLICEPRESENCE HEREAT THE SCENE.AS YOU CAN SEEPOLICE HAVE THISAREA BLOCKEDOFF BEHIND ME ...AS THEYINVESTIGATE WHATHAPPENED.POLICE SAY THEYRESPONDEDAROUND 7:15.WHEN OFFICERSARRIVED ...THEY FOUND AMALE DEAD INSIDETHE HOME, WHO'DBEEN SHOT IN THECHEST.THEY SAY THESHOOTINGOCCURRED INSIDETHE HOME.POLICE HAVETAKEN 3WITNESSES TOHEADQUARTERSFOR QUESTIONING...BUT RIGHT NOWTHEY DON'T KNOWYET IF IT'S AHOMICIDE"ITS STILL EARLY INTHE INVESTIGATIONIT COULD LEAD TOTHAT WE NEED TODETERMINE WHATHAPPENED INSIDETHE RESIDENCEBEFORE WEPROCEED WITHTHAT."POLICE ARENTRELEASING THENAME OR AGE OFTHE VICTIM YET.STAY WITH 3 NNFOR UPDATES.REPORTING LIVENEAR 35TH &HAMILTON SYDNEYGRAY 3 NN.AND, GETTIN



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