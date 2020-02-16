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BLM plans for 11,000 miles of fuel breaks in six western states –- including Idaho

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BLM plans for 11,000 miles of fuel breaks in six western states –- including Idaho

BLM plans for 11,000 miles of fuel breaks in six western states –- including Idaho

The Bureau of Land Management Friday released the final Environmental Impact Statement to construct fire breaks (or fuel breaks) in six states in the Great Basin.
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BLM plans for 11,000 miles of fuel breaks in six western states –- including Idaho

FIGHTING WILDFIRES-- ONE FEDERALAGENCY -- NOWWORKING TO BEPROACTIVE...INSTEAD OFREACTIVE.THE BUREAU OFLAND MANAGEMENTRELEASED THEIRFINAL PLAN TOCONSTRUCT ANDMAINTAIN FUELBREAKS... AND THEYPLAN TO BUILDELEVEN-THOUSANDMILES OF FUELBREAKS... IN SEVERALWESTERN STATES,INCLUDING IDAHO.THE MAIN GOAL IS TOCONSERVESAGEBRUSH HABITATAND PREVENT THESPREAD OF INVASIVESPECIES -- LIKECHEATGRASS -- THATOFTEN SPREADAFTER A SIGNIFICANTWILDFIRE."SO WHAT WE ARETRYING TO DO WITHTHIS PROJECT ISPROACTIVELYCONSTRUCT THESEFUEL BREAKS INAREAS THAT WE AREGOING TO NEEDTHEM SO THAT WILLENABLE US TOSAFELY ANDEFFECTIVELY CATCHTHOSE WILDFIRESAND POTENTIALLYREDUCE FIRE SIZE."THE B-L-M WANTS TOPROTECTSAGEBRUSH AREASBECAUSE PEOPLERELY ON THESEAREAS FOR THEIRLIVELIHOOD ANDRECREATION... PLUS-- THEY PROVIDEHABITAT FOR MORETHAN 300 SPECIES OFWILDLIFE ANDPLANTS




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Credit: KHSLPublished

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