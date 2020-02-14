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Chester Native Wins Slam Dunk Contest At NBA All-Star Weekend In Chicago

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Chester Native Wins Slam Dunk Contest At NBA All-Star Weekend In Chicago

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Miami Heat's Derrick Jones Jr. played for Archbishop John Carroll in high school.
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Chester Native Wins Slam Dunk Contest At NBA All-Star Weekend In Chicago

PROFESSIONAL E SPORTSORGANIZATION TO REPRESENTPHILADELPHIA.MEANTIME, A MIAMI HEATBASKETBALL PLAYER WITH TIES TOOUR AREA WINS THE COVETED NBASLAM DUNK CONTEST IN CHICAGOTHIS WEEKEND.CHESTER NATIVE DEREK JONESJUNIOR BROUGHT OUT SOME FLASHYDUNKS TO BEAT ORLANDO MAGICAARON GORDON FOR THE TITLE.JOE, JUNIOR PLAYED FOR THEPHILADELPHIA CATHOLIC LEAGUEARCHBISHOP CARROLL AND DURINGTHE COMPETITION AT UNITEDCENTER LAST NIGHT TWO OVERTIMEPERIODS WERE REQUIRED TODETERMINE A WINNER.IT MEANS A LOT JUST, YOUKNOW, THE KIDS THAT SAY I'MTHEIR HE OWE OR THEY LOOK UPTO ME I'M A ROLE MODEL, THISIS FOR THEM.JUST LIKE THEY KNOW THAT WHEREEVER YOU ARE FROM, WHERE EVER




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