shares ShareTweetSavePostSend Comment réduire les gras saturés Es Si vous avez été diagnostiqué avec un taux élevé de cholestérol LDL ou si vous essayez juste de faire des choix sains pour le cœur, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec votre régime alimentaire, en particulier, abaisser votre graisse saturée diététique. Pour ce faire, vous devriez essayer de viser des produits animaux faibles en gras. Cela aidera à réduire votre graisse saturée. Choisissez du boeuf haché extra maigre, enlevez la peau de votre poulet et choisissez des viandes moins marbrées. Vous pouvez également ajouter plus de poisson et de noix et de graines ainsi que de choisir des plats végétariens tels que les haricots, et les lentilles et les pois chiches. Et essayez de vous débarrasser de certaines de ces charcuteries à haute teneur en gras, comme le bacon, les saucisses et le salami. Vous pouvez également réduire votre choix de sauces crémeuses riches en matières grasses et choisir plus de sauces tomates à la place. Et enfin, limitez vos jaunes d'œufs. Si vous pouvez limiter les jaunes d'œufs à seulement deux par semaine, vous réduirez votre consommation de graisses saturées et votre taux de cholestérol. Si vous souhaitez plus d'informations sur la façon dont vous pouvez réduire votre consommation de graisses saturées, vous pouvez contacter votre diététiste professionnelle.





