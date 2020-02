Avantages des huiles oméga-3 dans votre alimentation 42 minutes ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 01:08s - Published Avantages des huiles oméga-3 dans votre alimentation Sarah Ware, BSc (Hons), RD, CDE, discute des avantages des huiles oméga 3 dans votre alimentation. 0

shares ShareTweetSavePostSend Avantages des huiles oméga-3 dans votre alimentation Avantages des huiles oméga-3 dans votre alimentation Les oméga-3 sont une forme de graisse, et deux oméga-3 importants sont l'EPA et le DHA. Ces deux oméga-3 peuvent aider à réduire les niveaux élevés de triglycérides, réduire la formation de caillots sanguins et également diminuer l'inflammation dans tout le corps. La meilleure source d'oméga 3 provient des poissons - sources marines - poissons tels que le saumon, le hareng, le maquereau et la truite. Pour obtenir suffisamment d'oméga-3, essayez d'inclure au moins huit onces de poisson par semaine. Vous pouvez également obtenir des acides gras oméga-3 provenant de sources végétales telles que les noix, le chanvre et les graines de lin, mais ils ne sont pas aussi facilement absorbés par le corps que les sources marines. Il y en a beaucoup d'autres options sur le marché sous la forme de suppléments, donc si vous choisissez un supplément choisir celui qui comprend un millier de mg d'EHA et de DHA combinés. Si vous avez d'autres questions sur la façon d'inclure plus d'oméga-3 dans votre alimentation, parlez à votre diététicien local, et si vous avez d'autres questions sur les suppléments, visitez votre magasin d'aliments naturels ou la pharmacie pour plus d'informations.





